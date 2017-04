Z księdzem doktorem Jackiem Gniadkiem, misjonarzem werbistą, rozmawia Rafał Pazio.

Ksiądz powiedział o swoim zainteresowaniu ekonomią. Czy Święta Wielkanocne uczą nas czegoś o wolnej ekonomii? Mówi się o ekonomii zbawienia.

Ojcowie Kościoła wprowadzili ten termin. Chrystus działa i zbawia, co zostało nazwane ekonomią zbawienia. Może dlatego, że ojcowie Kościoła rozumieli ekonomię w sposób klasyczny, a my mamy keynesizm, państwowy interwencjonizm – i pomieszało się nam w głowach. Nie potrafimy zrozumieć terminu „ekonomia zbawienia”. Mamy trudności ze zrozumieniem, czym jest odkupienie.

A czym jest?

Żeby wytłumaczyć, czym jest tajemnica paschalna, odwołuję się do tradycji starożytnego małżeństwa. W scenie zwiastowania do Marii przychodzi archanioł Gabriel i mówi, że pocznie syna. Maryja pyta: jak to się stanie?

Jest zaślubiona Józefowi, ale jeszcze nie zna męża. To pokazuje, że w starożytnym Izraelu instytucja małżeństwa oparta była na dwóch etapach. Chrystus odkupił nas i zapłacił cenę w tym sensie, że jest oblubieńcem, a Kościół jest oblubienicą. Wybraną, w której Chrystus jest zakochany.

W obyczajowości starożytnej młody kandydat szedł do panny i uzgadniał z rodziną cenę, którą należało zapłacić. Ta cena była negocjowana. Na znak przymierza, kontraktu nalewali wina i ona wypijała symboliczną ilość z kielicha. Chrystus używa tej metafory małżeństwa, relacji oblubieńca i oblubienicy.

W jakim celu?

Chrystus wyszedł z domu Ojca, przyszedł na ziemię, stał się człowiekiem po to, żeby odszukać swoją oblubienicę, czyli Kościół, każdego z nas. Do uczniów mówi: „jesteście moimi wybranymi”. Chce zawrzeć z nimi nowe przymierze oparte na Jego krwi. Daje najwyższą cenę, swoje życie.

Co to ma wspólnego z wolną ekonomią?

Mamy dzisiaj ceny regulowane, ustalamy sobie ceny minimalne. Jezus takiego świata by nie zrozumiał. Przyszedł i dał najwyższą cenę. Gdybyśmy sami mieli ustalić cenę, jaką miałby za nas dać Chrystus, nie wpadlibyśmy na to, żeby to miała być Jego krew, śmierć i męka na krzyżu. Nawet by nam do głowy nie przyszło, że jesteśmy grzeszni. Nie bylibyśmy świadomi, ile kosztujemy. Chrystus się nie targował. Dał najwyższą cenę.

Jak katolik powinien reagować na państwo opiekuńcze? Jego popieranie świadczy o jakimś zagubieniu?

Popieranie państwa opiekuńczego to niewątpliwie słabość. Człowiek potrzebuje poczucia bezpieczeństwa. Szuka, gdzie może je odnaleźć. Państwo jest nam potrzebne, ale w wersji minimum, np. do ochrony własności prywatnej. Nie do ochrony zdrowia, a do ochrony życia już tak. W klasycznym nauczaniu społecznym Kościoła w ten sposób o tych sprawach mówiliśmy. Teraz odbiegamy od tego sposobu mówienia. Z kolei człowiek kroczy za bezpieczeństwem, rezygnując z wolności, ponieważ daje się nabierać. Tak właśnie manipuluje szatan. Podpowiada, żebyśmy zrezygnowali z wolności. Sami się później dziwimy, że nie ma ludzi przedsiębiorczych. Jeżeli wprowadziliśmy państwo opiekuńcze, nie ma przestrzeni na ryzyko. Gdzie nie ma ryzyka, nie ma miejsca dla przedsiębiorczych.

