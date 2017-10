Macron będzie miał znowu powody do niezadowolenia z Polaków. W laickiej Francji powstaje Komitet Obrony Pomników

Inicjatywa ta jest odpowiedzią ze strony polskich obywateli na decyzję sądu nakazującą rozbiórkę pomnika Jana Pawła II we Francji. Sąd orzekł wówczas, że pomnik papieża jest niezgodny z prawem nakazującym swoiście rozumiany rozdział religii od państwa.

Komitet Obrony Pomników Jana Pawła II powstanie z inicjatywy paryskiego klubu „Gazety Polskiej”.

– Boimy się bowiem, że ofiarą francuskich władz mogą paść także inne pomniki naszego wielkiego rodaka. Jeden z nich znajduje się przy Notre Dame – zdradza portalowi Niezalezna.pl Andrzej Woda, wiceszef paryskiego klubu „Gazety Polskiej”.

Inny znany pomnik znajduje się w Lyonie. Papież Jan Paweł II ma na nim krzyż.

Środowiska patriotyczne zgromadzonego wokół klubu „GP” w Paryżu chcą też debaty w Parlamencie Europejskim na temat praw katolików we Francji.

Echa skandalu związanego z zamiarem usunięcia krzyża z pomnika Jana Pawła II nie przemijają.

Akcja francuskich Polaków zachęciła nie tylko naszych rodaków, ale i sporą liczbę Francuzów do obrony symboli chrześcijańskich w tym kraju. Premier Beata Szydło zaproponowała, by sprowadzić do Polski atakowany przez francuski system sądowy pomnik św. Jana Pawła II.

Paryska patriotyczna grupa Polaków chciałaby także doprowadzić do debaty w europarlamencie, poświęconej łamaniu praw katolików we Francji. Nie ulega bowiem wątpliwości, że pod płaszczykiem laickości we Francji w uprzywilejowanej pozycji stawia się ateistów i muzułmanów.

Do całej sprawy i decyzji sądu, dziś odnieśli się również księża z diecezji w Vannes na północy Francji, na której terenie znajduje się pomnik polskiego papieża.

– Samo usunięcie krzyża nie jest bluźnierstwem i nie ma też potrzeby demontowania pomnika w całości – mówi w wywiadzie dla bretońskiego tygodnika „Breizh-Info” wikariusz generalny diecezji w Vannes, ks. Jean-Yves Le Saux. Wyrok sądu w sprawie jego usunięcia uważa za „umiarkowany”.

– „Francja jest krajem o 1500-letniej tradycji chrześcijańskiej, normalne więc jest to, że symbole chrześcijańskie są obecne w przestrzeni publicznej. Jeśli może to pomóc w uspokojeniu opinii publicznej, to dobrze” – powiedział ks. Le Saux.

Duchowny uważa ponadto, że „jest to sprawa pomiędzy gminą Ploermel a Federacją Wolnomyślicieli, domagającą się przeniesienia pomnika na teren niepubliczny i usunięcia z niego krzyża”. „Stanowisko Rady Stanu swoim wyrokiem zaakceptowało prawo takie jakie jest” – dodał wikariusz.

Tygodnik „Breizh-Info” przypomina też propozycję premier Beaty Szydło „ocalenia od ocenzurowania” pomnika papieża Jana Pawła II poprzez przeniesienie go do Polski.

Informując o tym polska premier nie tak dawno mówiła, że: „Jan Paweł II mówił, że historia uczy, że demokracja bez wartości przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm”. „Nasz wielki Polak, wielki Europejczyk jest symbolem chrześcijańskiej, zjednoczonej Europy. Dyktat politycznej poprawności – laicyzacji państwa – wprowadza miejsce dla wartości, które są nam obce kulturowo, które prowadzą do sterroryzowania codziennego życia Europejczyków” – podkreśliła.

Ksiądz Le Saux nie zgodził się z jej słowami. Powiedział, że uznaje decyzję Rady Stanu za „nieagresywną”. „Ufam instytucjom. Osobiście nie widzę niebezpieczeństwa dla religii katolickiej” – podkreślił.

Zdaniem tygodnika, „te” słowa wikariusza wydają się odzwierciedlać rosnącą rozbieżność pomiędzy hierarchią Kościoła, a niektórymi katolikami z Europy Zachodniej, którzy nie rozumieją swoich biskupów”.

Czytaj także: Były policjant skazany za śmiertelne pobicie zatrzymanego. Drugi uniewinniony

źródło: PAP, niezależna.pl