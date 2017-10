Młoda żona chciała otruć męża. Nieświadoma teściowa przygotowała z zatrutego napoju deser dla całej rodziny

Młoda kobieta z Pakistanu, która wbrew swojej woli została wydana za mąż przez rodzinę, postanowiła skutecznie pozbyć się niekochanego małżonka.

20-letnia Assiya Bibi żoną została zaledwie miesiąc. Wcześniej jej opór przeciwko poślubieniu mężczyzny, do którego nic nie czuła, na nic się nie zdał, gdyż w pakistańskiej tradycji, to zazwyczaj rodzina wybiera córce przyszłego współmałżonka.

I jak to w życiu bywa, młoda Pakistanka, oczywiście kochała kogoś innego.

Dziewczyna wielokrotnie kłóciła się z nowym mężem i jego rodziną. Raz nawet uciekła do swoich rodziców, jednak ci szybko „oddali ją” mężowi.

W końcu wraz z kochankiem 20-latka ostrożnie zaplanowała morderstwo męża. Dodała trutkę na szczury do mleka i czekała, aż jej partner wypije napój.

Pech chciał, że niespodziewanie teściowa 20-latki wykorzystała mleko do zrobienia jogurtu lassi, który podała całej rodzinie. W konsekwencji deserem zatruło się 27 osób, z czego 13 zginęło, w tym mąż młodej mężatki.

Prowadząca w tej sprawie dochodzenie Policja zatrzymała już Bibi, jej kochanka, a także ciotkę mężczyzny.

Młoda mężatka nie przyznaje się obecnie do winy, a na domiar złego, wszystkie oskarżenie kieruje na swojego kochanka, twierdząc, że to on zachęcał ją do zabójstwa, a ona tego nie chciała.

W czasie śledztwa stwierdziła jedynie, że nie chciała poślubić swojego męża.

źródło: rmf.pl