PILNE! Zamach na Manhattanie. Wjechał ciężarówką w ludzi, potem otworzył ogień. Są ofiary śmiertelne [FOTO/VIDEO]

Nowojorska policja i świadkowie informują, że ciężarówka wjechała na zatłoczoną ścieżkę rowerową na Manhattanie i potrąciła kilku ludzi, po czym jej kierowca wysiadł i zaczął strzelać. Według najnowszych dniesień zginęło co najmniej 6 osób.

Agencja Associated Press pisze, że jej fotograf widział co najmniej dwa ciała, leżące nieruchomo i przykryte folią.

Nowojorska policja poinformowała na Twitterze, że zatrzymano jedną osobę.

Jeden ze świadków powiedział, że ciężarówka zderzyła się też z mikrobusem i jeszcze jednym pojazdem.

Inni świadkowie mówią, że żółty bus celowo zagrodził drogę ciężarówce zamachowca.

Kierowca ciężarówki miał celowo rozjeżdżać rowerzystów.

Policjanci postrzelili napastnika. Odwieziono go do szpitala.

Policja rozpatruje wydarzenia także jako potencjalny zamach terrorystyczny.

Wydarzenia te rozegrały się w pobliżu pomnika ofiar zamachów z 11 września 2001 r.(PAP)

RT President1Trump: BREAKING: Multiple people ran over by vehicle in Manhattan.. drove down popular bike path and … pic.twitter.com/bjiVUBBgfJ — William Roy (@williamroy01) 31 października 2017

According to witness the yellow bus intentionally blocked the pickup truck in order to avoid more havoc. #Manhattan pic.twitter.com/tLUez5Lhz2 — NewsBlog breaking (@NBbreaking) October 31, 2017