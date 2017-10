Setki ofiar śmiertelnych w Korei Północnej. Wielka katastrofa w strefie testów nuklearnych ujawniona [VIDEO]

Wywołane próbnym wybuchem jądrowym zawalenie się we wrześniu tunelu na północnokoreańskim poligonie nuklearnym Punggye-ri mogło spowodować śmierć ponad 200 ludzi – podała we wtorek japońska telewizja Asahi, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą.

TV Ashi jako pierwszy podał informacje o zawaleniu się tunelu w ośrodku Punggye-ri w Korei Północnej.

Stacja powołała się na źródła związane ze sprawą. Według telewizji, do tego tragicznego w skutkach wypadku doszło 10 kwietnia.

Jak czytam w BBC News najpierw zawalić się miała jedna część tunelu, lecz gdy do środka wkroczyły służby ratunkowe, zawalić miała się kolejna. Dlatego szacuje się, że liczba ofiar wzrosnąć mogła do 200 osób.

Japońska telewizja donosi tymczasem, że najpierw, w wyniku zawalenia tunelu, zginęło około 100 pracowników przebywających w bazie Punggye-ri.

Kolejne ofiary to wynik drugiego wstrząsu. Tunel miał zawalić się ponownie, gdy przebywały w nim ekipy ratunkowe. Japońska telewizja szacuje, że bilans ofiar mógł przekroczyć 200 osób.

Eksperci twierdzą, że seria wstrząsów i osunięć ziemi w pobliżu północnokoreańskiej bazy nuklearnej, może oznaczać, że szósta i jednocześnie najpotężniejsza próba nuklearna, która miała miejsce 3 września zdestabilizowała podłoże.

A jak mówią eksperci, baza Punggye-ri prawdopodobnie z tego powodu przez dłuższy czas nie będzie wykorzystywana do takich testów.

