Świat oszalał! Po Nowym Jorku w tym samym czasie doszło do strzelaniny w Kopenhadze. Policja na miejscu zastrzeliła napastnika

W stolicy Danii doszło do strzelaniny. Kopenhaska policja poinformowała media, że napastnik został zabity na miejscu zdarzenia.

Policja nie potwierdza teorii o zamachu.

Mówi się raczej o porachunkach miejscowych gangów.

W wyniku zdarzenia ucierpiały trzy osoby.

Jedna z nich zmarła w wyniku odniesionych ran.

Dwie pozostałe zostały odwiezione do szpitala.

Z ostatnich doniesień wynika, że doszło do porachunków między gangami.

Strzelanina miała miejsce przed jednym z hoteli w stolicy Danii.

Według świadków, było słychać około 20 strzałów.

