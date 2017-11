Co ci ludzie mają w głowach? Szli na średniowieczną wojnę? Policja odebrała pseudokibicom maczety, siekiery i pałki [VIDEO]

Sześć maczet, dwie siekiery, nóż i kilka drewnianych pałek odkryli katowiccy policjanci w samochodach, którymi podróżowało 10 młodych mężczyzn. Wiele wskazuje na to, że mogli przygotowywać się do bójki w ramach tzw. ustawek pseudokibiców.

– „Trudno sobie wyobrazić, jakie mogłyby być konsekwencje użycia wszystkich tych narzędzi. Można powiedzieć, że policjanci z oddziału prewencji zadziałali w stu procentach prewencyjnie, zabezpieczając te przedmioty, a tym samym zapobiegając popełnieniu przestępstwa” – skomentował w środę nadkom. Tomasz Gogolin z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

W środę policja przedstawiła szczegóły incydentu, do którego doszło w niedzielny wieczór w katowickiej dzielnicy Bogucice.

Patrolujący ulice miasta policjanci z oddziału prewencji zobaczyli dwa auta zaparkowane w nietypowy sposób oraz biegnącą w ich kierunku grupę mężczyzn. Funkcjonariusze zablokowali samochody radiowozem i wezwali wsparcie.

Gdy na miejsce dotarły inne patrole, rozpoczęto legitymowanie kierowców i pasażerów obu aut. Wobec jednego z nich, który nie chciał wykonywać poleceń policjantów, użyto gazu.

W samochodach było w sumie 10 mężczyzn – mieszkańców Katowic w wieku od 19 do 40 lat. Oprócz maczet, siekier, noża i drewnianych pałek o długości ok. 80 centymetrów, w autach znaleziono też kominiarki oraz dwa przedmioty, na pierwszy rzut oka wyglądające jak pistolety – eksperci sprawdzają teraz, czy faktycznie mają one właściwości broni palnej.

Mężczyźni mają odpowiadać przed sądem za wykroczenie polegające na posiadaniu w miejscu publicznym niebezpiecznych narzędzi, do których zaliczają się między innymi maczety.

Ponadto, jeżeli badania wykażą, że przedmioty przypominające pistolety rzeczywiście są bronią palną, mężczyznom może być też postawiony zarzut nielegalnego posiadania takiej broni.

Policjanci oficjalnie nie odnoszą się do informacji o możliwych bójkach pseudokibiców, w jakich mieliby uczestniczyć mężczyźni, w których samochodach znaleziono niebezpieczne narzędzia. Funkcjonariusze podkreślają, że udało się skutecznie zapobiec użyciu tych przedmiotów.

policja.pl/ Wolność24