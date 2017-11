Nie tylko knury. Oszustwa, seks i rasizm. Mariah Carey to pierwsza kobieta oskarżana w wielkim skandalu

Piosenkarka Mariah Carey jest pierwszą kobietą oskarżaną w wielkim seks skandalu, który rozpoczął się w Hollywood i przetacza się przez świat. Szef jej ochrony zarzuca jej oszustwo, czyny lubieżne i rasistowskie traktowanie.

Michael Anello szef ochrony Mariah Carey złożył przeciwko niej pozwy do sądu.

Piosenkarka miała oszukać go na 200 tysięcy dolarów, których nie wypłaciła mu za należne usługi. Ponadto miała się dopuszczać wobec niego lubieżnych czynów i rasistowskiego traktowania.

Według ochroniarza, gwiazda pop poniżała go przy pracownikach – wyzywała go od nazistów, białych rasistów, członków Ku Klux Klanu.

Jak pisze w pozwie, Carey się również przed nim obnażała. Kiedy ochraniał ją osobiście, miała też tak aranżować codzienne sytuacje, by był zmuszony oglądać ją jak kopuluje.

Obecnie trwa przerwa w rozprawie. Prawnicy piosenkarki mają pracować nad zawarciem ugody. Carey miałaby wypłacić nie tylko należną za ochronę zapłatę, ale tez finansowo zadośćuczynić moralnym stratom jakie poniósł oglądając kopulującą Carey.

Piosenkarka jest pierwszą kobietą, która jest publicznie oskarżana w wielkiej seks aferze, która wybuchła w Hollywood i roztacza się już niemal na cały świat.

W październiku 13 kobiet zarzuciło potężnemu producentowi filmowemu Harveyowi Weinsteinowi, którego reżyser Andrzej Żuławski określił jako największego knura Hollywood, napastowanie seksualne.

Do nich przyłączyło się kilkadziesiąt innych kobiet oskarżając go m.in. o gwałty. Inne osoby ośmielone tym zaczęły stawiać zarzuty kolejnym ludziom z branży filmowej – m.n. gwieździe „House of Cards” Kevinowi Spacey, którego oskarża się o pedofilię i próby gwałcenia młodych chłopców.

Skandal szybko wyszedł poza sfery filmowe. Ujawniane zostają przypadki obleśnych zachowań i napastowań dokonywanych przez członków Parlamentu Europejskiego. Wpływy i pozycje tracą oskarżani o seks występki politycy w Wielkiej Brytanii, co prowadzi m. in. do dymisji w gabinecie Teresy May.

Wiele zaczyna wskazywać, iż te zachowania, lubieżne postępowanie a nawet gwałty, to nie pojedyncze, izolowane wypadki, ale norma wśród elit władzy i przemysłu rozrywkowego.

Obleśne procedery miały trwać dziesiątki lat, ale albo były tuszowane, albo ofiary bały się występować przeciwko wpływowym członkom establishmentu. Tama jednak pękła i praktycznie każdego dnia dowiadujemy się nowych faktów z życia wyższych sfer.

