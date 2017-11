Potwierdzone. Andruszkiewicz odchodzi od Kukiza. Wiemy do kogo prawdopodobnie dołączy

– Wielokrotnie nie zgadzałem się z wieloma posłami Kukiz’15. Dziś po rozmowie z Pawłem Kukizem podjąłem decyzję, że odchodzę – powiedział w programie TVP Info „Minęła 20” Adam Andruszkiewicz. Były już poseł ugrupowania Pawła Kukiza jutro ogłosi, gdzie dołączy w najbliższych dniach. W sejmowych kuluarach mówi się, że dołączy do koła Wolni i Solidarni Kornela Morawieckiego.

„Fakt” napisał we wtorek, że część posłów Kukiz’15 chce złożyć wniosek o cofnięcie rekomendacji dla Stanisława Tyszki na funkcji wicemarszałka Sejmu. „Frakcja tzw. narodowców widzi na tym fotelu Marka Jakubiaka. W przeciwnym razie grożą odejściem” – podaje gazeta.

„Po pierwsze wolałbym ich (narodowców) nazywać +endekami+; po drugie, tych +endeków+ jest sztuk dwie, czyli Marek Jakubiak, wiceprzewodniczący Kukiz’15, świetny człowiek oraz Adam Andruszkiewicz, kiedyś szef Młodzieży Wszechpolskiej, również bardzo sympatyczny kolega, w takim bardzo mocno prawicowym sznycie. Trudno tutaj mówić o jakiejś frakcji, o jakiś rozłamach” – powiedział w RMF FM Kukiz.

Jak podkreślił we wtorek odbyło się posiedzenie klubu Kukiz’15 „w takim stanie osobowym, w jakim było”. „Wszystko jest tak, jak było” – dodał. Zdaniem polityka, to co piszą media to są „przeinaczenia i koloryzowanie jakiś tam spraw”.

Na reakcję jednego z narodowców będącego członkiem klubu Kukiz’15 nie trzeba było długo czekać. Adam Andruszkiewicz, poseł tego ugrupowania, skomentował również za pośrednictwem Facebooka wpis Pawła Kukiza.

„Do dziś sądziłem, że moja służba dla Polski i dla Was jest również dużym wsparciem dla projektu Kukiz’15. Wielu posłów woli siedzieć cicho w domu i się bawić, ja natomiast poszedłem na pierwszy front walki. O rozliczenia, o młode pokolenie, o reformy. Przeciw kastom, islamskim imigrantom, układowi PO/Nowoczesnej. Mogłem sobie spokojnie siedzieć i się patrzeć, ale wybrałem publiczną walkę i naraziłem się bardzo wielu niebezpiecznym ludziom. Bo uznałem, że tak po prostu trzeba. Zresztą, nim zostałem posłem, to przez wiele lat, także na ulicach, walczyłem przeciw partyjnym układom, za co nasyłano na mnie policję i stawiano przed sądem. I dziś się dowiaduję z Facebooka, że „nawet jeśli bym sobie poszedł z Klubu Kukiz’15, to… przecież nic by się strasznego nie stało :)” Przykre. Tylko tyle i aż tyle.”

Źródła: PAP/TVP Info