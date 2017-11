Robert Gwiazdowski zdradza – podatki dochodowe są instrumentem polityki rządów. Państwa, w interesie służb specjalnych, tolerują raje podatkowe

Wszyscy wiemy jak podatek dochodowy jest destruktywny dla narodowej ekonomii. Jednak mimo to jest utrzymywany przez rządzących. Pozornie utrzymywanie podatków dochodowych nie jest w interesie klasy rządzącej. Jednak jak się okazuje, taka szkodliwa polityka realizuje interesy władzy. Wyjaśnił to znany zwolennik wolnego rynku Robert Gwiazdowski na Facebooku, cytując swój artykuł opublikowany w Rzeczpospolitej.

Zdaniem Roberta Gwiazdowskiego „znaczenie polityczne i propagandowe [podatku dochodowego] jest nieproporcjonalne do ekonomicznego. Wiele osób fizycznych i prawnych podatków dochodowych nie płaci w ogóle albo płaci w wysokości symbolicznej w stosunku do uzyskiwanych przychodów. Wykorzystują do tego instrumenty międzynarodowego planowania podatkowego i tak zwane raje podatkowe – czyli jurysdykcje, w których stawki podatku dochodowego są niskie lub go w ogóle nie ma”.

W opinii eksperta „gdyby wszyscy płacili podatki, stawki podatkowe nie musiałyby być tak wysokie. Małych państewek, które są rajami podatkowymi nie powinno być trudno przymusić do porzucenia stosowanych przez nie praktyk przy pomocy prostych zabiegów dyplomatycznych, wspartych ewentualnie sankcjami administracyjnymi i ekonomicznymi, a w ostatecznym razie przy pomocy służb specjalnych i policji”.

Jednak „podatki dochodowe od osób fizycznych nie zostaną zlikwidowane bo służą do inwigilacji obywateli pod pretekstem zbierania informacji o ich zobowiązaniach podatkowych. Raje podatkowe nie zostaną zlikwidowane, bo działają w nich spółki zakładane przez służby specjalne różnych państw. Niektórych operacji specjalnych nie da się finansować przecież z budżetu”.

Zdaniem autora wpisu „państwa potrzebują też narzędzi do dyskrecjonalnego traktowania wybranych przez siebie podatników – szkodzenia jednym i wspierania drugich. Koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym są doskonałym do tego narzędziem”.

Jak przypomina Robert Gwiazdowski „z opublikowanego właśnie raportu z audytu amerykańskiego urzędu podatkowego (IRS) wynika, że specjalnie wybierano organizacje wspierające niektóre inicjatywy społeczne bądź poglądy polityczne do dodatkowych „bardziej inwazyjnych” kontroli. Były one narażone na opóźnienia w zatwierdzeniu ich aplikacji o przyznanie statusu non-profit, wielu z nich podczas kontroli finansowej zadawano pytania na temat poglądów politycznych. Co ciekawe, tego typu „specjalne traktowanie” organizacji lewicowych zdarzało się znacznie rzadziej niż w przypadku organizacji uważanych za konserwatywne. Nie ulega wątpliwości, że bezprawnie używano prawa podatkowego, by represjonować podatników na podstawie ich poglądów politycznych”.

Jak wskazuje autor tekstu „intencje ustawodawcy można dostrzec analizując przepisy podatkowe. Pokazują one jak, już na poziomie legislacyjnym, próbuje się „załatwić” nielubianych konkurentów lubianych podatników. Podatki dochodowe, płaci się od dochodu – czyli od przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania. Jednak tylko o te, które przez ustawodawcę i organy podatkowe oraz sądy zostaną uznane”

W dalszej części artykułu Robert Gwiazdowski opisał jak wygląda mechanizm wyliczania kosztów i podatków w przedsiębiorstwach.

