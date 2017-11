Rok po wyborach w USA. Trump może być wybitnym prezydentem – ocenia znany amerykanista

Prezydent USA Donald Trump stoi cały czas wobec potężnego ostrzału czynników wewnętrznych, ale także zewnętrznych; jeżeli w takiej sytuacji obroni swoją pozycję, będzie to świadczyło o tym, że jest to prezydent wybitny – powiedział amerykanista prof. Grzegorz Górski.

Wykładowca Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej podsumował rok od wyboru Trumpa na prezydenta USA.

– Trump stoi cały czas wobec potężnego ostrzału czynników wewnętrznych, ale także zewnętrznych. To jest prezydentura naznaczona straszliwym oporem bardzo wielu ośrodków i pod znakiem stawiania czoła niezwykle twardym wyzwaniom, nieznanym od lat. Nawet prezydent George Bush nie miał tak trudnej sytuacji, jak miał Donald Trump w ciągu ostatniego roku – mówi Górski.

Zdaniem eksperta ten kontekst sytuacyjny trzeba brać pod uwagę przy ocenach tego, co stało się przez rok od wyboru nowego prezydenta USA. Profesor Górski uważa, że ostatnie 12 miesięcy Trump spędził na próbie odzyskania przez Amerykę inicjatywy.

– Nie załatwił żadnego problemu w sposób wiążący, ale z całą pewnością USA odzyskały inicjatywę, tam gdzie ją straciły – chociażby na terenie Syrii, całej Ameryki Łacińskiej, czy przede wszystkim w Azji Płd.-Wsch.- mówi profesor

– Obecnie prezydent USA jest w trakcie wielkiej podróży po państwach tego regionu i z całą pewnością jego obecność tam doprowadzi do znaczącego przesilenia w tym najbardziej obecnie istotnym, z każdego punktu widzenia – tak gospodarczego, jak i wojskowo-politycznego, obszarze na globie – dodał amerykanista.

Górski wskazał, że problemem Trumpa w polityce wewnętrznej jest histeryczna postawa większości członków Partii Demokratycznej, ale także, co w Polsce jest jego zdaniem słabo dostrzegane, częste występowanie przeciwko prezydentowi USA przez przedstawicieli jego środowiska politycznego – Republikanów.

– Jeżeli w takiej sytuacji obroni on swoją pozycję i utrzyma pewien poziom stabilnego poparcia społecznego, będzie to świadczyło o tym, że jest to prezydent wybitny – wspomniał.

Zobacz też: Koreańczycy drżą ze strachu przed kolejną wojną w regionie. Padła niebywale ostra zapowiedź Trumpa ws. Korei Północnej [VIDEO]

Amerykanista zwrócił też uwagę, że poza prezydentem Ronaldem Reaganem żaden inny przywódca USA nie wyrażał się o Polsce tak dobrze. To, w opinii Górskiego, wymaga wielkiego uznania i wdzięczności, gdyż Trump wcale nie musiał i nie miał specjalnych powodów, żeby silić się na pozytywne opinie o naszym kraju.

– W wymiarze realnym Polskę i USA łączy bardzo ścisła współpraca wojskowa. Ona ma wielowymiarowy charakter. Materializuje się coraz bardziej istotnymi przedsięwzięciami. To jest także rozszerzający się zakres współpracy gospodarczej, coraz silniejsza obecność firm amerykańskich w Polsce, co z naszego punktu widzenia jest niezwykle istotne – ocenił profesor

Im więcej firm amerykańskich, im więcej interesów realnych, im więcej pieniędzy, tym Stany Zjednoczone bardziej muszą być zainteresowane, żeby region chronić” – twierdzi prof. Górski.

Jak zauważył prezydent USA nie ma zaufania do polityki niemieckiej, jako wiodącego dzisiaj czynnika w Unii Europejskiej, i szuka przeciwwagi, czemu dał wyraz wielokrotnie. ”

– To jest także dla nas wielka szansa znalezienia w tym drogi do wzmocnienia swoje pozycji w UE – dodał ekspert.

Górski odniósł się także do wizerunku Trumpa, który w jego odczuciu miał przez mainstream dorobioną otoczkę „rosyjskiego agenta” i ekscentryka, człowieka, który będzie kompromitował Stany Zjednoczone.

– Wartość tych oskarżeń w obu wymiarach sama się zweryfikowała. Dzisiaj nikt już nie ma wątpliwości, że najsilniejszą ekspozyturą rosyjskich wpływów w USA była Hilary Clinton i jej otoczenie składające się z liderów Partii Demokratycznej. Tak samo Donald Trump pokazuje, że jest stanowczym, ale wyważonym politykiem, którego z całą pewnością Stany Zjednoczone ani świat nie muszą się wstydzić – podsumował prof. Górski.

Zobacz też: Nowe fakty ws. terrorysty z Texasu. Sensacyjne doniesienia amerykańskich mediów. Takiego obrotu sprawy nikt się nie spodziewał