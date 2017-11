Niewiarygodne odkrycie! Ten kamyk po oczyszczeniu sprawił, że trzeba na nowo napisać podręczniki historii [GALERIA]

Wiosną 2016 roku w południowej Grecji, w pobliżu starożytnego miasta Pylos na zachodnim wybrzeżu Półwyspu Peloponeskiego, odkryto nienaruszony grób wojownika lub kapłana sprzed 3 500 lat. To co w nim znaleziono zadziwiło świat.

Po prawie dwóch latach eksploracji grobu, z którego wydobyto liczne artefakty w postaci m.in. naszyjników czy sygnetów ze złota, natrafiono na jedno z najwspanialszych odkryć w historii.

Mały, 36 milimetrowy kamyk, wyglądał początkowo niepozornie.

Ponad rok zajęło naukowcom oczyszczenie znaleziska. Kamyk okazał się pieczęcią z agatu.

Wzór, który na nim się ukazał, zadziwił swoimi detalami i precyzją wykonania badaczy na całym świecie.

Miniaturowe arcydzieło przedstawia zwycięskiego wojownika, który pokonawszy jednego przeciwnika leżącego już u jego stóp, zwraca się teraz ku innemu, o wiele groźniejszemu wojownikowi z tarczą i włócznią.

Bohater wbija mu miecz prosto w szyję, co z pewnością jest ostatecznym i śmiertelnym ciosem.

Scena ta przywołuje zapewne legendy opisane w „Iliadzie” Homera, wielką wojnę pomiędzy Trojanami a Achajami czyli Mykeńczykami.

Naukowców zadziwia przede wszystkim precyzja wykonania pieczęci. Kamień ma jedynie 36 milimetrów długości a niektóre detale są mniejsze niż pół milimetra!

Naukowcy z Uniwersytetu Cincinati zajmujący się znaleziskiem twierdzą, że jest to najwspanialsze dzieło sztuki gliptycznej z epoki brązu.

„Fascynujące jest to, że prezentacja ludzkiego ciała jest na takim poziomie szczegółowości, którego nie można odnaleźć aż do klasycznego okresu sztuki greckiej 1000 lat później” – wyjaśnił prof. Jack Davis.

„Wygląda na to, że Mykeńczycy wytwarzali sztukę, której nikt do tej pory nie przypuszczał, że są w stanie wyprodukować. To spektakularne znalezisko” – podkreśla Davies.

Wiele szczegółów pieczęci można dostrzec jedynie za pomocą powiększających przyrządów optycznych.

Z pewnością była to bardzo cenna rzecz w tamtym czasie. Spoczywający w grobowcu wojownik musiał być ważną postacią.

Umiejętności twórcy tej pieczęci są niezrównane, przewyższają wszystko co do tej pory odkryto w świecie minojskim i mykeńskim.

I chodzi tu nie tylko o umiejętności rzemieślnicze ale o odworowanie postaci, o szczegóły anatomiczne i wrażenie trójwymiarowości.

Poniżej galeria pieczęci – kliknij aby powiększyć.

„Ta pieczęć powinna być prezentowana we wszystkich podręcznikach historii i sztuki bo zmieni sposób, w jaki do tej pory była postrzegana sztuka starożytna” – powiedziała Sharon Stocker, archeolog kierująca pracami wykopaliskowymi.

Źródło: magazine.uc.edu