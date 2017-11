Dramat na ulicach Wrocławia. „Wypadł silnik, odpadły koła”. Samochód wypadł z drogi, co najmniej jedna osoba nie żyje

Do dramatycznego zdarzenia doszło we Wrocławiu, gdzie samochód marki Audi wypadł z drogi i uderzył w słup. W wyniku zdarzenia zginęła co najmniej jedna osoba.

Samochód miał jechać z dużą prędkością, według relacji wypadł z niego silnik, a także odpadły koła. W wyniku uderzenia kierowca samochodu zginął na miejscu.

Z kolei mężczyzna, który jechał na fotelu pasażera trafił w stanie krytycznym do szpitala, gdzie walczy o życie.

Zakładać można utratę panowania nad pojazdem, ale jak do tego doszło – to będzie szczegółowo ustalane w policyjnym dochodzeniu – powiedział Łukasz Dutkowiak z zespołu prasowego wrocławskiej policji.

