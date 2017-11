Skandal z byłym prezydent USA Georgem Bushem seniorem. Ta kobieta oskarża go o molestowanie. „On złapał mnie za tyłek” [VIDEO]

Skandal obyczajowy z byłym prezydent USA George Bushem seniorem. Rosyln Corrigan, twierdzi, że w 2003 roku, podczas sesji zdjęciowej z Georgem Bushem seniorem w biurze CIA w Woodlands, został ofiarą molestowania. Jak twierdzi były prezydent złapał ją za pośladki. Bush senior miał wtedy 79 lat.

30 letnia dzisiaj Corrigan relacjonuje, że do zdarzenia doszło w 2003 roku. Kobieta miała wówczas 16 lat i uczestniczyła w sesji zdjęciowej, która odbywała się w biurze CIA w Woodlands, gdzie pracował jej ojciec. Corrigan pozowała do zdjęcia z Georgem Bushem seniorem.

Kobieta twierdzi, że 79-letni wówczas były prezydent Stanów Zjednoczonych dotykał jej pośladków. Jak czytamy w brytyjskim Daily Mail młoda kobieta była tym faktem absolutnie zszokowana.

– „Nie wiedziałam co powiedzieć, byłam wtedy jeszcze dzieckiem. Nie zareagowałam. Co miałam zrobić? Powiedzieć prezydentowi USA „hej, stary, nie łap mnie w ten sposób?” – tłumaczy się Corrigan.

– „Gdy robiliśmy sobie zdjęcie on złapał mnie za pośladki. On złapał mnie za mój tyłek” – dodała Rosyln Corrigan.

– „Tak, złapał mnie, kiedy robili zdjęcie. Złapał mnie za tyłek. A ja pomyślałam, sobie na to: „O mój boże, to są jakieś żarty?”

– „Byłam strasznie wkurzona, ale co miałam zrobić? To w końcu był prezydent USA. Co niby miałem zrobić?” – dodała na koniec.

Jednak przypomnijmy, że Corrigan to nie jedyna kobieta, która oskarża Busha, że była przez niego molestowana.

Wcześniej podobne zarzuty w jego kierunku kierowała aktorka Heather Lynn, która twierdziła, że były prezydent obmacywał ją, oraz pisarka Christina Baker Kline. W obu przypadkach do skandalicznych sytuacji miało dojść właśnie podczas robienia wspólnych fotografii.

I tutaj dochodzimy do bardzo nieprzekonujacego tłumaczenia tego zachowania prze rzecznika Georga Busha seniora Jim McGarth. Twierdził on, że były prezydent „nie ma w swojej naturze, by z premedytacją krzywdzić ludzi”.

Dodawał on również, że Bush przeprasza wszystkich, którzy uczestniczyli w sesjach zdjęciowych z jego udziałem i poczuli się urażeni jego zachowaniem.

Rzecznik nieporadnie dodaje, że „czasami prezydent obejmował kobiety w dolnej części ciała, ale miało to wyłącznie charakter przyjaznego gestu”, który miał rozładowywać napięcie.

Dodatkową okolicznością łagodzącą miał być również fakt, iż Bush poruszał się na wózku inwalidzkim, a z powodu niedowładu jednej z rąk… kończyna sama opadała mu w dół.

Daily Mail/ Wprost/ Wolność24