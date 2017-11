Atom Kima niszczy Koreę Północną. Uciekinierzy zeznają: „Dzieci rodzą się zdeformowane, przyroda obumiera”

Kim Dzong Un z wielką determinacją dąży do osiągnięcia jak najdoskonalszego arsenału broni nuklearnej, którą straszy świat. Jak na razie swoim działaniem doprowadza do ogromnego cierpienia we własnym kraju.

Grupa uciekinierów z Korei Północnej opowiedziała o przerażających skutkach podziemnych testów nuklearnych Kim Dzong Una.

Mieszkańcy regionu, w którym prowadzone są próby nad bronią atomową obawiają się, że doszło do wycieku i skażenia środowiska. Dowodem na to mają być dzieci rodzące się z defektami i obumierająca przyroda.

„Słyszałem od krewnego w Kilju, że w szpitalach rodzą się zdeformowane dzieci” – mówił jeden ze zbiegów.

Ci, którzy mieszkają w opresyjnym reżimie Kima w okręgu Kilju, gdzie broń nuklearna jest detonowana w tajnym podziemnym ośrodku, obawiają się, że doszło do skażenia.

Z relacji 21 uciekinierów wynika, że tamtejsze studnie wyschły, a ok. 80 proc. drzew w regionie obumarło.

„Rozmawiałem przez telefon z członkami rodziny, których tam zostawiłem, i powiedzieli mi, że wszystkie podziemne studnie wyschły po szóstej próbie nuklearnej” – powiedział jeden z nich.

Do szóstego i najbardziej niszczycielskiego testu Kim doprowadził pod górą w regionie Kilju we wrześniu, wywołując trzęsienie ziemi po wybuchu o mocy 250 kiloton.

