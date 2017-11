[VIDEO] Piękna i bogata Polska pod rządami PiS w komedii romantycznej „Listy do M. 3” wyprodukowanej przez TVN

Reguły kapitalizmu są twarde. O zyskach producenta decydują konsumenci. A, że kinomani, jak większość Polaków, nie podzielają histerii opozycji, to by odnieść sukces kinowy i zarobić, trzeba robić filmy przyjazne Polkom. Tak też się stało z filmem „Listy do M. 3”. Ta świetna komedia, ukazująca piękną, zasobną i romantyczną Polskę pod rządami PiS wyprodukowała została przez TVN S.A.. Taka sytuacja może zbulwersować przedstawicieli opozycji, którzy na co dzień z telewizji TVN dowiadują się czegoś zupełnie innego o Polsce (rzekomo wyniszczanej i sterroryzowanej przez PiS).

„Listy do M3” to niezwykle wzruszająca i zabawna komedia o sile miłości, tej między kobietą a mężczyzną, oraz tej między rodzicami i dziećmi.

Obraz ukazujący wzajemnie przeplatające się zabawne historie z happy endem. Bohaterami filmu są: dziennikarka Radia Z, która na swojej drodze spotyka zakochanego w niej policjanta; małżeństwo z 20 letnim stażem, które odkrywa jak bardzo jest w sobie zakochane; ojciec, którego syn zmusza do odszukania dziadka; rodzice szalejący z miłości za swoją córką zagubioną w wielkim mieście; wdowiec pogrążony w rozpaczy po stracie żony; przedsiębiorcza dziewczyna, która pomaga swojej pogrążonej w depresji mamie; zdradzana architektka, która musi wybrać między toksycznym związkiem a prawdziwą miłością.

Obraz pięknej, zasobnej i romantycznej Polski pod rządami PiS to nie tylko jedyny niepoprawny akcent w filmie.

Bardzo pozytywnie ukazane jest oczekiwanie na narodziny dziecka przez ciężarne kobiety. A jedynym negatywnym bohaterem jest niewierny mąż finansista (co wpisuje się w narracje PiS). Pozytywne ukazanie ciąży, współczesnej Polski, negatywne ukazanie finansjery, dopełnia to, że w filmie nie ma żadnych gejów, imigrantów, nie ma krytyki Polski i Polaków, ani ataków na kościół, czy epatowania seksem.

„Listy do M 3” to świetny wzruszający film pełen humoru i ciepła, niezwykle podnoszący na duchu. Film można obejrzeć w kinach w całej Polsce w tym i w warszawskim kinie Kinoteka.

Reżyserem filmu jest Tomasz Konecki („Lejdis”, „Testosteron”, „Ciało”, „Pół serio”).

Wśród gwiazd występujących w filmie znaleźli się:

Tomasz Karolak („Listy do M. 2”, „Listy do M.”, „Śniadanie do łóżka”, „Lejdis”, „Testosteron”, „Ciało”),

Agnieszka Dygant („Listy do M. 2”, „Prawo Agaty”, „Listy do M.”, „Tylko mnie kochaj”),

Piotr Adamczyk („Listy do M. 2”, „Wkręceni”, „Och, Karol 2”, „Listy do M.”, „Śniadanie do łóżka”),

Borys Szyc („Sztuka kochania”, „Przepis na życie”, „Randka w ciemno”, „Lejdis”, „Testosteron”),

Magdalena Różczka („Po prostu przyjaźń”, „Rozmowy nocą”, „Lejdis”),

Wojciech Malajkat („Listy do M. 2”, „Obywatel”, „Listy do M.”, „Mów mi Rockefeller”),

Iza Kuna („Maria Skłodowska-Curie”, „Singielka”, „Śniadanie do łóżka”, „Miłość na wybiegu”),

Andrzej Grabowski (seria „Pitbull”, „Bilet na Księżyc”, „Śluby panieńskie”),

Mateusz Winek („Listy do M. 2”),

Filip Pławiak („Bilet na Księżyc”, „Facet (nie)potrzebny od zaraz”),

Katarzyna Zawadzka („Chce się żyć”, „Prawo Agaty”),

Marcin Kwaśny („Kochaj”, „Rezerwat”),

Zbigniew Zamachowski („7 rzeczy, których nie wiecie o facetach”, „Bogowie”, „Randka w ciemno”),

Weronika Wachowska („Dwoje we troje”, „Facet (nie)potrzebny od zaraz”),

Danuta Stenka („Planeta Singli”, „Randka w ciemno”, „Lejdis”, „Nigdy w życiu!”),

Stanisława Celińska („#wszystkogra”, „Warsaw by Night”, „Alternatywy 4”, „Nie ma róży bez ognia”),

Grażyna Szapołowska („Wojna żeńsko-męska”, „Pokaż kotku, co masz w środku”, „Nie kłam, kochanie”, „Tylko mnie kochaj”),

Agnieszka Wagner („Listy do M. 2”, „Listy do M.”, „Nic śmiesznego”),

Julia Wróblewska („Listy do M. 2”, „Och, Karol 2”, „Listy do M.”, „Tylko mnie kochaj”),

Anna Matysiak („Listy do M. 2”, „Oszukane”, „Listy do M.”),

Nikodem Rozbicki („Listy do M. 2”, „Obietnica”, „Baby Blues”),

Bartosz Obuchowicz („Słaba płeć?”, „Senność”, „Ja wam pokażę!”),

Hanna Śleszyńska („O mnie się nie martw”, „Blondynka”, „Nic śmiesznego”),

Krzysztof Kowalewski („Ja wam pokażę!”, „Nigdy w życiu!”, „Kariera Nikosia Dyzmy”, „Nic śmiesznego”, „Zmiennicy”),

Kamil Szeptycki („Aż po sufit”, „Kamienie na szaniec”),

Barbara Garstka („Zaćma”, „Szkoła uwodzenia Czesława M.”).

Jan Bodakowski

