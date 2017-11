Kara śmierci za rekrutowanie? Rosyjska Duma chce jeszcze surowszego traktowania terrorystów

Rosyjska Duma pracuje nad przepisami zaostrzającym odpowiedzialność za terroryzm. Ramzan Kadyrow, przywódca Republiki Czeczeni, chce wprowadzenia kary śmierci za rekrutowanie terrorystów.

W Dumie – niższej izbie rosyjskiego parlamentu, trwają prace nad zaostrzeniem kar za rekrutowanie terrorystów. Ma być ono zagrożone nie jak do tej pory dziesięcioma latami pozbawienia wolności, ale więzieniem dożywotnim.

Również dożywocie przewidywane jest za organizowanie grup terrorystycznych, sponsorowanie terroryzmu, prowadzenie treningów i szkoleń, porwania i uprowadzenia samolotów z motywów terrorystycznych.

Proponuje się również, by już 14 latkowie odpowiadali za akty terroru tak, jak dorośli. Do tej pory przewidziane to było tylko dla nastoletnich morderców, porywaczy i gwałcicieli.

Zobacz też: Co się dzieje z Niemcami? Tylko na jednym berlińskim placu popełniono w tym roku ponad 600 przestępstw

Ramzan Kadyrow, przywódca Republiki Czeczeńskiej domaga się jeszcze większego zaostrzenia odpowiedzialności. Chce, by za rekrutowanie skazywano na karę śmierci.

„Rekrutujący muszą być karani surowiej niż sami terroryści, którzy odpalają bomby, biorą zakładników, czy dokonują sabotażu” – napisał na Instagramie. „Powinni być skazywani na śmierć, bo w przeciwieństwie do terrorystów samobójców, chcą żyć”.

Odpowiedzialność za terroryzm zaostrzono zaledwie rok temu. Wtedy podniesiono też do piętnastu lat więzienia karę za finansowanie terroryzmu. Obecnie, rosyjski kodeks przewiduje, iż rekrutowanie zagrożone jest karą od 5 do 10 lat więzienia.

Spodziewane jest, iż nowe zapisy zostaną bez problemu przegłosowane w Dumie.



Zobacz też: Islamiści zaatakują Watykan? Przerażające groźby terrorystów z ISIS [FOTO]

Czytaj też: Korwin-Mikke mocno do europarlamentarzystów: „Przeszkadzacie nam walczyć z tym obrzydliwym rządem! Odczepcie się!” [VIDEO]