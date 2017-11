Marzenia o karierze w show biznesie kończą się tragicznie. 22-letnia Ola Sadowska chciała być jak Popek Monster, a może na zawsze stracić wzrok

Młoda kobieta może zapłacić bardzo wysoką cenę za pogoń za modą i karierą. Po wytatuowaniu sobie oczu w jednym już straciła wzrok. W drugim właśnie traci

Młoda wrocławianka Ola postanowiła poddać się bardzo ekstremalnemu zabiegowi i wzorem swego idola Popka wytatuować sobie oczy.

– Marzyłam o pracy w show biznesie, o graniu w teledyskach. Zapewniano mnie, że niczym nie ryzykuję – powiedziała w rozmowie z Super Expressem.

Już w czasie wykonywania zabiegu z przestała widzieć na jedno oko. Tatuator uspokoił ją jednak i kontynuował zabieg.

Dziewczyna przez dwa tygodnie walczyła z silnymi bólami. Kiedy przestały pomagać środki przeciwbólowe, zgłosiła się do szpitala.

Tam stwierdzono ostre zapalenie błony naczyniowej oka, jaskrę, bardzo silny wzrost ciśnienia, uszkodzenia soczewki i siatkówki.

Tusz dostał się do środka oka. Dziewczyna przeszła już trzy operacje, ale oka nie udało się uratować.

– Obecność tuszu w ciele szklistym świadczy o tym, że zamiast podać środek barwiący tylko pod spojówkę przebito gałką oczną i wprowadzono go do środka. Obecność takiej substancji obcej jest bardzo niebezpieczna dla struktur oka – powiedział portalowi Eskainfo doktor Radosław Kaczmarek z Kliniki Okulistycznej we Wrocławiu.

Lekarze zdiagnozowali zmiany jako nieodwracalne. Drugie oko jest chore i niestety wciąż zwiększa się prawdopodobieństwo, że także w nim straci wzrok.

Tatuaż oka robi się takimi samymi tuszami co te na skórze. Tusz specjalną igłą wprowadza się pomiędzy spojówkę a twardówkę (białko). Stamtąd rozpływa się in wokół tęczówki i gromadzi na krawędziach gałki ocznej.

Najbardziej znaną osobą w Polsce, która zdecydowała się na taki ekstremalny zabieg jest wokalista Popek.

