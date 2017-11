Budy z kebabami już niepotrzebne? Kebs&Go czyli polski automat do kebabów. Będzie hitem?

Polscy studenci latają na Marsa, biorą udział w wyścigach samochodowych czy też produkują najnowocześniejsze technologie. Nic jednak nie przebije grupy uczniów z Politechniki Warszawskiej, którzy stworzyli – automat do kebabów Kebs&Go.

„Dwa lata temu, dokładnie w tym miejscu zrodził się pomysł.. a dziś pierwszy automat do grillowanych kebabów stanął na #PolitechnikaWarszawska #SiMR

Spodziewaliśmy się sporego zainteresowania, ale w rzeczywistości, przerosło ono nasze najśmielsze oczekiwania.

Cóż powiedzieć.. życzcie nam powodzenia i bądźcie z nami na bieżąco” – to wpis z oficjalnego facebookowego profilu.

Co ciekawe, twórcy przyznają, że jeden z elementów który zmotywował ich do zbudowania maszyny jest brak, dobrego szkolnego bufetu oraz dość spora odległość do pobliskich barów szybkiej obsługi.

Każdego dnia kanapki przygotowywane są rano przez jedną z warszawskich restauracji i dostarczane do chłodzonego zasobnika w automacie, z którego są później pobierane, podgrzewane na profesjonalnym grillu i wydawane wygłodniałemu studentowi w okienku automatu.

Twórcom Kebs&Go gratulujemy pomysłu i życzymy jak najszybszej ekspansji na inne uczelnie i miejsca, w których roi się od wygłodniałych „kebabożerców”.

źródło: fb.com/kebsandgo / Wolność24.pl