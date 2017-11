Ekolodzy chcieli przeszkodzić w polowaniu. To był błąd! Myśliwa na koniu zaszarżowała niczym husaria i wybatożyła intruzów [VIDEO]

Ekolodzy chcieli przeszkodzić w polowaniu. To był błąd! Portal Daily Mail opublikował film, na którym możemy zobaczyć wybuch wściekłości kobiety na koniu okładającej krótkim batem niczym szablą obrońców praw zwierząt.

Zdania wśród internautów są podzielone, wielu komentujących broni kobiety i tłumaczy, że miała prawo się zdenerwować. Inni są oburzeni jej zachowaniem.

Na nagraniu, które jest niezwykle popularne na wyspach, widzimy starcie myśliwych z East Sussex & Romney Marsh Hunt Club oraz obrońców praw zwierząt z Brighton Hunt Saboteurs. Aktywiści starają się przeszkodzić w polowaniu na koniach i blokują jeźdźcom przejazd.

Nagle, w pewnym momencie siedząca na koniu kobieta wpada w furie i zaczyna okładać ekologa szpicrutą niczym szablą. Ciosy kobiety są bardzo mocne i widać, że maja odpędzić mężczyznę. Bolesne razy spadają na głowę i twarz mężczyzny.

Co spowodowało tak naglą reakcję myśliwej? Otóż na nagraniu widzimy, że Brytyjka wpadła w furię z powodu złapania za lejce jej konia przez protestującego mężczyznę.

Jak czytamy w Daily Mail, nagranie do sieci wrzucili przeciwnicy polowań i na razie znana jest tylko ich wersja wydarzeń. Ofiara zgłosiła się do mediów, opowiadając, że była uderzana biczem co najmniej 17 razy.

Policja z hrabstwa Sussex, gdzie doszło do zdarzenia, prosi o pomoc wszystkich świadków. Media poszukują kobiety z nagrania.

Protestujący twierdzą, że przybyli na polowanie tylko po to, aby upewnić się, że jest ono legalne. Zdarzenie miało miejsce w sobotę około 12:30. Jedna z osób po obejrzeniu nagrania zgłosiła sprawę na policję.

Kobieta na koniu ma także obrońców. internauci twierdzą, że naruszona została jej strefa intymna i skandalem jest to, że obrońcy praw zwierząt uważają, że mogą robić na co mają ochotę.

Źródło: Daily Mail/ Wprost/ Wolność24