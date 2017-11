Mieli zastąpić Trumpa w roli liderów „wolnego świata”. Tymczasem ich notowania szorują dno

Notowania prezydenta Donalda Trumpa są stosunkowo niskie i wciąż oscylują w okolicach 40 proc. poparcia. Główne amerykańskie media wciąż wskazują na jego wyjątkowa „niepopularność”. Tymczasem nic nie wspominają o innych przywódcach, których notowania szorują dno.

Zachodnie media wciąż kpią z Donalda Trumpa zarzucając mu niekompetencję, brak politycznego wyczucia i skłonności autorytarne.

Dowodem na to, iż są to jakoby nie tylko opinie nieznoszących prezydenta, a hołubiących Demokratów dziennikarzy, mają być badania opinii publicznej. Od początku prezydentury pokazują one niskie notowania Trumpa – oscylujące wokół 40% poparcia.

Wielokrotnie wskazywano na nierzetelność badań, i to, że Republikanie są w nich zawsze niedoszacowani. Wiele raportów wskazuje też, iż pod wpływem wszechogarniającej USA politycznej poprawności większość osób o prawicowych, konserwatywnych przekonaniach nie dzieli się publicznie swymi poglądami. Mimo to badania opinii publicznej są wciąż „obiektywnym” dowodem na jego nieudolność.

Amerykańskie media nieustannie też wskazują, iż Trump jest krytykowany przez przywódców światowych, nie wspominając, iż tak naprawdę chodzi tylko o liderów europejskich, którzy we własnych krajach „cieszą się” wyjątkowo niskim poparciem.

Według firmy badawczej Zogby Analytics trójka liderów najsilniejszych państw Unii ma we własnych krajach znacznie gorsze notowania niż Trump w Stanach Zjednoczonych.

„Większość dorosłych we Francji i Wielkiej Brytanii nie ceni Macrona i May, a Angeli Merkel prawie połowa Niemców – podaje firma w swym raporcie.

Szefowa brytyjskiego rządu może liczyć na zaledwie 28 proc. poparcia. Aż 61 proc. mieszkańców Zjednoczonego Królestwa odrzuca ją jako lidera i nie ceni jej polityki. Theresa May najniższe poparcie ma wśród młodych (18 -29) – zaledwie 16 proc.

Podobne notowania ma w swoim kraju prezydent Francji Emmanuel Macron. Popiera go 28 proc. Francuzów, a 52 proc. odrzuca jego politykę.

Centrowy Macron miał budować „mosty” pomiędzy podzielonymi politycznie Francuzami. Nic z tego jednak nie wyszło. „Miesiąc miodowy skończył się, a jego notowania pokazują zmianę w nastawieniu Francuzów” – pisze w swym raporcie Zogby Analytics.

Macron, we wrześniu chciał by jego mocne, uderzające w Trumpa przemówienie w ONZ stało się sygnałem dla Francuzów i opinii światowej, że oto pojawił się nowy lider, który ma wizję, charyzmę i zdolności przywódcze.

Badania opinii publicznej, przynajmniej we Francji, stanowczo jednak zaprzeczają temu, iż tak się stało.

Najlepiej na tym tle wypada Angela Merkel, która dla amerykańskich mediów ma być teraz przywódcą „wolnego świata” liderem antynacjonalistycznych liberałów. Popiera ją 40 proc. Niemców, a 49 proc. nie.

Dobre – porównywalne z Trumpem notowania, mogą już jednak zupełnie nie odzwierciedlać nastrojów opinii publicznej. Właśnie fiaskiem zakończyły się trwające tygodniami rozmowy o powołaniu nowej koalicji. Od wyborów parlamentarnych upłynęłu już 2 miesiące, a Niemcy wciąż nie mają rządu.

Po niepowodzeniach rozmów koalicyjnych trzeba będzie wyłonić mniejszościowy rząd, albo rozpisać kolejne wybory parlamentarne. Klęska negocjacji jasno pokazuje, iż Merkel nie cieszy się już takim autorytetem jak niegdyś, a teraz podupadnie on jeszcze bardziej.

Na tle tej trójki „światowych przywódców” Trump ze swoimi notowaniami prezentuje się więc bardzo dobrze.

