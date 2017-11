Miłośnicy kultowego napoju podzieleni! Greenpeace sparodiowała świąteczną reklamę Coca-Coli. Ciężko uwierzyć dlaczego to zrobili [VIDEO]

Greenpeace, znana na świecie jako organizacja walcząca o środowisko i prawa zwierząt, tym razem poszła o krok dalej. W swojej najnowszej kampanii reklamowej, która ma zwracać uwagę na zanieczyszczanie oceanów plastikiem, sparodiowała świąteczną reklamę Coca-Coli z ciężarówką.

Pomysł na sparodiowanie reklamy „Holidays Are Coming” powstał wewnątrz Greenpeace.

Według badań, które przywołuje organizacja, średnio co minutę do oceanów na całym świecie trafia duża ciężarówka plastiku.

Z wyliczeń organizacji, znany koncern Coca-Cola produkuje rocznie aż ok. 110 mld plastikowych butelek.

W spocie reklamowym parodiującym reklamę Coca-Coli miłośnicy kultowego napoju zobaczą scenę, w której nadjeżdża świątecznie przystrojona ciężarówka pełna napojów tej marki.

Sceny, w których widać jak ludzie spotykają się z okazji świąt, przytulają, lepią bałwana itp. są jednak bardzo nieostre. A w tle przewija się masa plastikowych butelek, np. zawieszonych na choince.

Reklama kończy się obrazem, na którym charakterystyczna dla Coca-Coli ciężarówka przyjeżdża do miasta i magicznie rozświetla miejsce wokół. Ale nie ma napojów. Kierowca zawraca i zrzuca do oceanu cały ładunek plastikowych butelek.

Na zakończenie słychać tez hasło: „Don’t let Coke choke our oceans”. Reklama powstała we współpracy z agencją Weekend.

W ten sposób organizacja chciała zwrócić uwagę na problem zanieczyszczenia środowiska, a przede wszystkim zalegającego plastiku, który jest dosłownie już wszędzie.

Na razie światowy koncer Coca-Cola nie odpowiedział na dosyć nietypową reklamę organizacji, ale jak widać w komentarzach pod spotem reklamowym, zdania wśród Internautów są podzielone.

Jedni od razu wyznają swoją miłość do kultowego napoju, drudzy popierają działania Greenpeace.

Zobacz jak Greenpeace parodiuje świąteczną reklamę Coca-Coli [VIDEO]:

Tutaj zobacz oryginalną wersję świątecznej reklamy Coca-Coli: Poczuj świąteczną atmosferę (Święta 2017)[VIDEO]