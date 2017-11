Państwo Islamskie przygotowywało świąteczny zamach w Niemczech. Chcieli wysadzić ludzi na targu świątecznym

Niemiecka policja zatrzymała we wtorek sześciu domniemanych dżihadystów podejrzanych o przynależność do Państwa Islamskiego (IS) – podały niemieckie media. Prokuratura generalna we Frankfurcie zarzuca im przygotowywanie zamachu. Media donoszą, że chcieli zaatakować targ świąteczny w Essen.

Podejrzani mieli jakoby przygotowywać atak z użyciem broni lub materiałów wybuchowych na jedną z instytucji publicznych w Niemczech – poinformowała prokuratura zastrzegając, że prowadzone przez terrorystów przygotowania nie zostały zakończone.

Zobacz też: Skąd wzięło się skażenie nad Europą? Promieniowanie przekroczyło normę TYSIĄC razy. Rosja zabrała głos

W akcji uczestniczyło 500 funkcjonariuszy. Policja przeszukała osiem mieszkań w Kassel (Hesja), Hanowerze (Dolna Saksonia), Essen (Nadrenia Północna-Westfalia) i Lipsku (Saksonia).

Śledztwem objętych zostało sześciu Syryjczyków w wieku od 20 do 28 lat, którzy przyjechali do Niemiec w 2014 i 2015 roku i złożyli wnioski o azyl.

Bild podał, że celem zamachowców miało być świąteczne miasto Essen w Nadrenii Północnej-Westfalii. Policja jeszcze nie potwierdziła tej informacji.

Zobacz też: Mieli zastąpić Trumpa w roli liderów „wolnego świata”. Tymczasem ich notowania szorują dno

Źródła: PAP/bild.de