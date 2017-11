Za 150 zł długu oblał benzyną i podpalił. Ofiary spłonęły żywcem. Sąd: „Dożywocie”

Piotr G. oblał benzyną i podpalił dwóch mężczyzn w salonie gier w Zgorzelcu. Sąd nie miał żadnych wątpliwości: – Dożywocie. Dziś wyrok jest już prawomocny.

Dziś rano wydał go wrocławski Sąd Apelacyjny, tym samym odrzucając apelację obrony, która przekonywała, że orzekający w pierwszej instancji Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze był nieobiektywny i utrudniał oskarżonemu realizowanie jego prawa do obrony.

Poza tym obrońca kwestionował zamiar zabójstwa.

Do zdarzeń opisanych w akcie oskarżenia doszło w kwietniu 2015 r.

Piotr G. w salonie gier w Zgorzelcu oblał benzyną dwóch mężczyzn, a następnie ich podpalił.

Motywem tej zbrodni miała być rzekoma zaległa wypłata wygranej. Chodziło o 150 zł. Mężczyźni w wyniku obrażeń zmarli.

Jak doszło do zbrodni?

Oskarżony miał zapalarkę do gazu. Oblał benzyną ale płomieniem nie dotykał benzyny. Trzymał go kilkadziesiąt centymetrów od jednego oblanych mężczyzn.

Tak uruchamiał i wyłączał zapalarkę trzy razy. Wreszcie eksplodowały opary benzyny. Dla obrony to był dowód, że Piotr G. chciał tylko postraszyć.

Sąd Apelacyjny nie dał się przekonać. Nie trzeba być fachowcem by wiedzieć, e benzyna w temperaturze pokojowej paruje. Jak ktoś – w małym zamkniętym pomieszczeniu – używa otwartego ognia trzydzieści centymetrów od człowieka oblanego benzyną – to znaczy, że chce go zabić.

Proce w Jeleniej Górze – wbrew opinii obrony – był uczciwy, rzetelny i obiektywny. Nikt nie utrudniał obrony – ocenili wrocławscy sędziowie. Oskarżony na ostatniej rozprawie przed wydaniem wyroku złożył wyjaśnienia.

Sąd je utajnił bo Piotr G. mówił, że chce ujawnić ludzi, którzy naprawdę stali z tą zbrodnią. I obawia się o życie swoje i swojej rodziny.

Jak powiedział dziś rzecznik Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu sędzia Witold Franckiewicz, sąd utrzymał w całości wyrok z pierwszej instancji.

– „G. będzie mógł strać się o przedterminowe zwolnienie najwcześniej po 35 latach” – powiedział sędzia Franckiewicz.

