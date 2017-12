Wierchuszka PiS wciąż decyduje, kto będzie premierem. A kogo wskazują nasi Czytelnicy? Jeden kandydat jest bezkonkurencyjny [SONDAŻ – WSTĘPNE WYNIKI]

W siedzibie PiS rozpoczęło się w czwartek po godz. 18 posiedzenie Komitetu Politycznego PiS; władze partii mają podjąć decyzję o tym, czy będzie zmiana premiera.

Według doniesień medialnych premier Beatę Szydło miałby zastąpić wicepremier Mateusz Morawiecki. Rzeczniczka partii Beata Mazurek mówiła w ostatnich dniach, że nie jest tajemnicą, że taka kandydatura się pojawiła. Poinformowała również, że po spotkaniu władze PiS wydadzą komunikat ws. ewentualnej rekonstrukcji.

Z informacji wynika, że jeśli w czwartek władze PiS podejmą decyzję o zmianie premiera, desygnacja nowego szefa rządu mogłaby nastąpić w piątek, a zaprzysiężenie nowej Rady Ministrów – we wtorek.

W skład Komitetu Politycznego PiS wchodzą: Jarosław Kaczyński, Beata Szydło, Mateusz Morawiecki, Mariusz Błaszczak, Mariusz Kamiński, Antoni Macierewicz, Piotr Gliński, Krzysztof Jurgiel, Elżbieta Rafalska, Marek Kuchciński, Stanisław Karczewski, Ryszard Terlecki, Henryk Kowalczyk, Joachim Brudziński, Adam Lipiński, Beata Mazurek, Jarosław Zieliński, Teresa Schubert, Maria Koc, Grzegorz Czelej, Ryszard Czarnecki, Anita Czerwińska, Marek Gróbarczyk, Wiesław Janczyk, Karol Karski, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Tomasz Poręba, Marek Suski, Wojciech Szarama, Krzysztof Tchórzewski i Elżbieta Witek.

Po posiedzeniu Komitetu Politycznego rozpocznie się spotkanie klubu PiS.

Rano w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy, premier Beaty Szydło, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego dotyczące rekonstrukcji rządu. Po spotkaniu prezydencki rzecznik Krzysztof Łapiński relacjonował, że tematem rozmów była bieżąca sytuacja polityczna, a w szczególności planowana rekonstrukcja rządu. „Pan prezydent wyraził oczekiwanie, by temat rekonstrukcji został zamknięty tak szybko, jak to jest możliwe, żeby przeciąż wszelkie spekulacje medialne, co do tej kwestii” – oświadczył.

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki poinformował, że w przyszłym tygodniu zostanie przeprowadzona rekonstrukcja rządu. Dodał w rozmowie z TVP Info, że w czwartek wieczorem Komitet Polityczny PiS podejmie decyzję, czy rekonstrukcja będzie obejmowała także stanowisko premiera.

Premier w środę w Radiu Maryja, pytana o rekonstrukcję rządu mówiła, że „zmiany są czymś naturalnym”. Powiedziała, że podsumowanie po dwóch latach rządów zapowiadał szef PiS Jarosław Kaczyński w lipcu na kongresie w Przysusze. „Ten okres jest dość długi, przedłuża się. Mam nadzieję, że w tym tygodniu go zamkniemy, bo potrzebna jest stabilizacja” – dodała Szydło.

Dokonanie zmian w rządzie premier Szydło zapowiedziała pod koniec października; nie podała, kto ma z niego odejść, ani kim będą nowi ministrowie. Jak wówczas mówiła, decyzje w tej sprawie omawia z prezesem PiS. Rzecznik rządu Rafał Bochenek zapowiedział później, że rekonstrukcja Rady Ministrów będzie miała charakter strukturalny.

Tymczasem nie czekając na wyniki posiedzenia nasi Czytelnicy wskazali osobę, którą widzieli by na czele rządu. Spośród kandydatur Kaczyńskiego, Szydło i Ziobro zdecydowanie największym poparciem cieszy się dotychczasowa pani premier. Oto wstępne wyniki naszego sondażu:

Kto powinien być premierem po rekonstrukcji rządu? Jarosław Kaczyński 76 głosy (21.97%) Beata Szydło 232 głosy (67.05%) Mateusz Morawiecki 38 głosy (10.98%)

Tu możesz zagłosować na premiera: NASZ SONDAŻ. Kto powinien być premierem? Kaczyński, Morawiecki czy Szydło? ZAGŁOSUJ

wolnosc24.pl/PAP