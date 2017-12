Ogromna tragedia pod Bydgoszczą. 17-letni syn znanego adwokata zadźgał rok młodszego chłopaka. Powód tej zbrodni szokuje

Do tragedii doszło w małej wsi Olimpin pod Bydgoszczą. 17-latek zadźgał nożem rok młodszego Patryka. Szczególnie szokujący jest powód tego morderstwa.

Według relacji młodszego brata ofiary, nastolatkowie wyszli z domu i po drodze spotkali trzech innych chłopaków.

Zaczęli nas zaczepiać, przepychać się, w końcu zaczęliśmy się szarpać i bić. Krzyczeli, że mój brat zabrał Wojtkowi podobno osiem butelek wódki. Nagle ten Wojtek wyciągnął nóż, podbiegł od tyłu do Patryka i dźgnął go w nogę, a później w brzuch. Zacząłem tamować krwotok brata, a oni stali i się przyglądali – opowiada 15-letni Emil.

Jechałam do sklepu rowerem. Zobaczyłam, że trzech kuca, a jeden leży. Zapytałam kto to, a oni powiedzieli, że to Patryk. Wtedy poznałam syna. Wzięłam go na ręce i położyłam na wznak. Złapałam go za głowę i on powiedział „Mama, mama, mama, noga”. I to było wszystko. Później przyjechała karetka – dodaje matka zmarłego chłopca.

Reanimacja jednak nic nie pomogła. Chłopiec trafił do szpitala w Bydgoszczy, gdzie po dwóch dniach zmarł. 17-letni Wojciech M., syn znanego bydgoskiego adwokata, został aresztowany. Grozi mu do 25 lat więzienia.

Źródło: „Fakt”