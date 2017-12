Popularny mówca motywacyjny brutalnie zamordował swoją rodzinę w Boże Narodzenie. Tuż przed śmiercią nagrał to VIDEO

Bohaterem filmu i mordercą jest Anthony Milan Ross, popularny w USA mówca motywacyjny, wegański kucharz i twórca książek o zdrowym trybie życia. Oskarżono go o zamordowanie swojej żony i dwójki dzieci. Cała ta tragedia rozegrała się w Boże Narodzenie.

Jak czytamy w „Daily Mail” do tej tragedii doszło w Phoenix w USA. 45-letni Anthony Milan Ross, zastrzelił swoją 38-letnią żonę i dwójkę swoich dzieci, 11-letniego Nigela i 10-miesięczną Anorę. Godzinę przed zbrodnią nagrał z synem film, gdzie śpiewał kolędy na Facebooku.

Jak podają brytyjskie media policję na miejsce zdarzenia wezwali sąsiedzi rodziny, którzy usłyszeli strzały z pistoletu.

Po dotarciu służb na miejsce, Anthony Milan Ross zabarykadował się w mieszkaniu. Początkowo trwały negocjacje, a w końcu policjanci wysłali do mieszkania robota, który odnalazł martwe dziecko.

Funkcjonariusze nie mieli innej możliwości i wzięli mieszkanie szturmem. Jeden z policjantów został postrzelony w ramię, ale udało się aresztować mordercę.

W mieszkaniu policjanci znalezione martwe dzieci: 11-letniego Nigela oraz 10-miesięczną córkę Anorę.

Jak podaje ABC15 siostra Iris Ross, przekazała, że w dniu strzelaniny otrzymała przerażającego SMS-a. Były to dwie wiadomości od ojca mordercy.

Pierwsza z nich brzmiała: Właśnie zabiłem Iris i dzieci.

Druga to krótka informacja, że zrobił to pistoletem – powiedziała kobieta.

„Wiedzieliśmy, że jest niestabilny i ma mroczną stronę. Nigdy jednak nie spodziewaliśmy się, że jest do tego zdolny” – dodała zrozpaczona Mary Wogas.

Oto film, który mężczyzna zamieścił na swoim Facebooku kilka godzin przed dokonaniem morderstwa. Na nagraniu życzy wszystkim wesołych świat i śpiewa ze swoim synem kolędy…

Anthony Milan Ross usłyszał zarzuty potrójnego morderstwa pierwszego stopnia, 19 zarzutów dotyczących napaści na policjantów oraz zarzut strzelania z broni palnej w mieście.

