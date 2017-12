Trzy nastolatki zaginęły w Boże Narodzenie. Trwają poszukiwania! Publikujemy rysopisy i zdjęcia [FOTO]

Klaudia Bura (19 l.), Dominika Nagórna (18 l.) i Ania Nagórna (16 l.) wyszły z domu w Boże Narodzenie i nagle zaginęły. Dziewczyny pochodzą z Tryńczy na Podkarpaciu – podaje „Fakt”. Rodzice zaginionych proszą o pomoc w poszukiwaniach.

Nastolatki pierwszy dzień świąt spędzały ze swoimi rodzinami. Popołudniu postanowiły, że spotkają się z dwoma kolegami 24 i 27-latkiem. Ostatni raz widziano je w okolicach mostu w Tryńczy, to tam wsiadły do samochodu i odjechały ze znajomymi. Grupa młodych ludzi miała wybrać się na pizzę. Od tamtej pory dziewczyny nie dały znaku życia.

Ich rodzice prowadzą własne śledztwo w tej sprawie. Dziewczyny nie były ubrane na wyjazd. Nie zabrały ze sobą żadnych bagaży, ani pieniędzy – mówią w rozmowie z „Faktem” ich znajomi.

Policja próbuje przesłuchać mężczyzn, z którymi miały spotkać się 25. grudnia dziewczyny. Funkcjonariusze nie zastali ich jednak w domach. Nie pojawili się tam od momentu zaginięcia Klaudii, Dominiki i Ani.

Rodziny mężczyzn nie zgłosiły ich zaginięcia. Cały czas prowadzimy intensywne czynności, aby odnaleźć poszukiwane nastolatki – zapewniał Fakt24 młodszy aspirant Renata Jaremko, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku.

Policja podała rysopisy zaginionych:

Klaudia Bura (19 l.) to szczupła blondynka, wzrost około 165 cm, waga około 48 kg, włosy do ramion, oczy niebieskie. W dniu zaginięcia ubrana była w czarną sukienkę przed kolano, ciemna kurtkę do pasa z kapturem obszytym kożuszkiem, rajstopy czarne, czarne kozaki zamszowe na obcasie.

Dominika Nagórna (18 l.) – szczupła budowa ciała, wzrost około 168 cm, waga około 50 kg, włosy ciemne z jasnymi pasemkami, proste do ramion, oczy brązowe, twarz okrągła. W chwili wyjścia z domu ubrana była w spodnie jeansowe koloru ciemnego, różową koszulę z krótkim rękawem, czarny żakiet, kurtka koloru granatowego z kapturem obszytym kożuszkiem, buty sportowe marki Puma – czarne z zielonymi elementami.

Anna Nagórna (16 l.) – szczupła budowa ciała, wzrost około 165 cm, waga około 50 kg, włosy długie koloru ciemny blond, oczy piwne, twarz podłużna smukła. W chwili wyjścia z domu ubrana była w różową sukienkę, czarne kozaki, czarną kurtkę z kapturem obszytym kożuszkiem.

Wszystkie osoby mogące posiadać informacje na temat miejsca pobytu zaginionych proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Przeworsku tel. (16) 64 12 310, (16) 641 24 26 lub telefon alarmowy 997.

