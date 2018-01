Co działo się z nastolatkami z Tryńczy tuż przed śmiercią? Tak wyglądały ostatnie chwile ich życia. „Walczyły do końca”

Trzy nastolatki oraz ich dwóch kolegów zginęło w Tryńczy. Samochód marki daewoo tico, którym podróżowali nastolatkowie, wyłowiono z rzeki, a śledczy potwierdzają: przyczyną śmierci było utonięcie.

W Boże Narodzenie trzy nastolatki w wieku od 16 do 19 lat wyszły z domu, by spotkać się z dwoma kolegami, którzy wyjechali do pracy za granicę. Święta miały być więc jedyną okazją na wspólne wyjście.

Około pół godziny przed wypadkiem samochód zauważono na pobliskiej stacji benzynowej. Pracownicy stacji zeznali, że jeden z mężczyzn był wyraźnie pod wpływem alkoholu. Jednak to nie on kierował pojazdem.

Pojazdem kierował właściciel tico, bo świadomie nie dopuściłby do tego, aby pojazd prowadziła osoba nietrzeźwa – powiedziała prokurator Marta Pętkowska.

Do wypadku doszło tuż przed 21. O godz 20.57 odnotowano ostatni sygnał z telefonów komórkowych nastolatek. Samochód stoczył się ze stromej skarpy i koziołkując wpadł do rzeki.

Ta, w tym okresie roku i po intensywnych opadach deszczu, ma około 3 metrów głębokości. Przypuszczamy, że samochód wpadł w poślizg. Możliwe, że wpływ na wypadek miała nadmierna prędkość auta oraz jego stan techniczny, który zostanie szczegółowo poddany ekspertyzie – dodaje Pętkowska.

Po spadnięciu ze skarpy Tico momentalnie zniknęło pod wodą i opadło na dno. Z tej pułapki nie było już ucieczki, mimo walki młodych ludzi do samego końca.

Po wyłowieniu Tico odnotowano, że jedna z szyb była wybita, a pozostałe próbowano stłuc. Jednak jak podkreśla prokurator nawet po wybiciu szyb, młodzi ludzie nie mieli szans, nurt rzeki był zbyt silny.

