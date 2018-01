Pozował do urodzinowego zdjęcia, chwilę później spadł w przepaść. Osierocił ośmioro dzieci [SZOKUJĄCE VIDEO]

Szokujące nagranie trafiło ostatnio do sieci. Do tragedii doszło podczas próba zrobienia fotografii w południowej Turcji. Halil Dağ osierocił ośmioro dzieci.

Jak widzimy na nagraniu Halil Dağ pozował do zdjęcia w zabytkowym zamku. Na filmie widzimy, jak wyciąga do góry ręce w geście zwycięstwa. Po chwili zeskakuje z kamienia, traci równowagę i …dochodzi do tragedii. Spada z klifu.

Jak podaje Daily Mail Przyjaciele próbowali ratować Halila, ale po upadku z 50-metrowego wzniesienia zginął na miejscu. Tracąc równowagę, Turek próbował jeszcze chwycić się czegoś, aby uchronić się przed śmiercią.

Brytyjski portal dodaje: Jego ciało znaleziono u podnóża wzniesienia, niedaleko restauracji.

Upadek z innej perspektywy zarejestrowały również kamery monitoringu.

Mężczyzna świętował w ten sposób swoje urodziny. Robienie sobie zdjęć w tym miejscu jest nielegalne.

Tragicznie zmarły Turek musiał przeskoczyć drut kolczasty, aby zrobić fotografię w historycznym miejscu. Halil Dağ osierocił ośmioro dzieci.

Źródło: Wolność24/ Daily Mail