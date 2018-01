Polska gwiazda filmowa chwali się, że złamała 9 z 10 przykazań boskich. Zgadnij, którego grzechu nie popełniła

Grażyna Szapałowska mówi o sobie: „kradłam, cudzołożyłam, ale nie zabiłam”. Symbol seksu polskiego kina z lat 80. ubiegłym wieku, jedna z najbardziej seksownych aktorek w historii naszej kinematografii stwierdziła, że złamała wszystkie przykazania boskie, oprócz tego jednego.

Aktorka, uchodząca za symbol seks odważnie rozlicza się ze swoją przeszłością. Posągowa, niebieskooka blondynka robiła oszałamiające wrażenie na mężczyznach.

Aktorka jest znana z dość bujnego życia i wielu romansów. Jak powiedziała w wywiadzie dla „Urody Życia”: „Nie wyobrażam sobie świata bez mężczyzn, a siebie w roli kobiety samotnej. W pewnym sensie jestem niewolnicą miłości”.

Aktorka jest bezkompromisowa w swoich poglądach, żadnego z grzechów nie żałuje: „Nie, ale to dlatego, że jeśli już naprawdę czegoś żałuję, to wyrzucam to z pamięci i idę dalej”.

Powołuje się przy tym na swoją babcię, które jej mówiła: „Zobaczysz, kochanie, życie, radość i seks zaczynają się po sześćdziesiątce”. I miała rację – dodaje aktorka.

