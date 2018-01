Wiemy dlaczego 17-letni Patryk z Czerska nie żyje. „To śmierć kompletnie bezsensowna”

Ciało 17-letniego Patryka znalezione zostało w poniedziałek. Poszukiwania chłopaka trwały kilka godzin. „To śmierć kompletnie bezsensowna, za którą niewątpliwie będzie się obwiniało wiele osób. Rozmawialiśmy z mieszkańcami Czerska, strażakami i lokalną policją. Pojawiają się też zastrzeżenia co do akcji poszukiwawczej” – podaje wp.pl.

W poszukiwaniach brało udział ponad 70 osób. Patryk zaginął w nocy z niedzieli na poniedziałek. Po południu zwłoki chłopaka znaleziono w głębokim rowie melioracyjnym.

„To był młody, spokojny chłopak. Chodził do liceum w Czersku – opowiada nam mieszkaniec 10-tysięcznego miasteczka na Pomorzu. Ta impreza to była 18-stka kolegi, młodego strażaka. Początki z alkoholem, brak wyczucia… Wychodził na papierosa, najpierw dwa razy z kimś, a za trzecim poszedł sam i nie wrócił” – relacjonował rozmówca WP.

Tej samej nocy powiadomiona została policja, która przeszukała okolicę. Działania utrudniał fakt, ze budynek, w którym odbywała się impreza znajdował się w sąsiedztwie dużego parkingu dla samochodów ciężarowych.

„Policjanci przeszukali parking i powiedzieli, że jak do rana się nie znajdzie, to zaczną poszukiwania na szerszą skalę. Tej nocy w centrum było – 8 stopni, a co dopiero na rogatkach” – opowiada rozmówca WP.

Według funkcjonariuszy nie było żadnych przerw w akcji poszukiwawczej. „Działania podjęto natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia. Od chwili informacji przyjętej o zaginięciu zaczęto poszukiwania. Funkcjonariusze początkowo docierali do miejsc, w których mógł przebywać, przeczesywali teren wokół lokalu. Tam znajduje się wiele pojazdów ciężarowych wiele naczep. Już to zajęło ok. 3 godziny.

Później zostały poinformowane oddziały prewencji z Gdańska, policja z Sopotu, miejscowi strażacy. Szybko zaczęto przeczesywać okolicę, poinformowano też Komendę Wojewódzką Policji o potrzebie zadysponowania helikoptera. Jeszcze zanim przyjechały oddziały z Trójmiasta, poszukiwania zaczęli strażacy i miejscowi policjanci. Podczas przeszukiwania okolicy, ok. 200 metrów od lokalu, policjanci w rowie znaleźli ciało” – mówiła WP st. sierż. Justyna Przytarska z Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach.

Źródło: wp.pl