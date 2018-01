Atak na papieża w czasie pielgrzymki. Franciszek został trafiony w głowę

Podczas pielgrzymki papieża Franciszka w Chile doszło do ataku na głowę kościoła. Do zdarzenia doszło w czasie, kiedy Franciszek machał do zebranych z Papa Mobile.

W stronę papieża poleciała czapka, jak na razie nie wiadomo czy coś było w nią zawinięte. Nie było to jednak z pewnością nic ciężkiego, gdyż Franciszek szybko pozbierał się po uderzeniu w głowę i ruszył dalej.

