Zlinczowali go i stracił wszystko przez zmyślone oskarżenia 4-latki. Teraz Polak z Wielkiej Brytanii przerwał milczenie

Krzysztof Ogonowski, Polak mieszkający w Wielkiej Brytanii został straszliwe doświadczony przez los. Oskarżony o próbę porwania dziecka został pobity, aresztowany i postawiony przed sądem. Stracił również cały swój dobytek. Zarzuty okazały się fałszywe, ale z mężczyzną nikt nie chciał już więcej rozmawiać. Polak opowiedział swoją historię.

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło 20 sierpnia 2017 r. W mieście Flint, gdzie mieszkał, właśnie odbywał się lokalny festyn. Ludzie zebrali się na ulicy, by podziwiać występy tancerzy. Ogonowski wybrał się do sklepu.

W pewnym momencie Polak zauważył, że biegną za nim dwaj mężczyźni. Miejscowi rzucili się na Ogonowskiego i zaczęli okładać go pięściami. Zmuszony był uciekać, jak wspomina, skierował się w stronę policji. Tymczasem do pościgu dołączyły kolejne osoby.

Uciec się nie udało. Po raz drugi Polak został pobity. Na miejscu pojawiła się policja, ale ku zdziwieniu napadniętego, nie zajęli się bijącymi tylko nim. Ogonowski został aresztowany.

Okazało się, że 4-letnia dziewczynka, która miała bawić się na boisku, obok którego przechodził, powiedziała, że mężczyzna chciał ją zabrać. Rodzice oskarżyli go o próbę porwania.

Ogonowski trafił do aresztu. Tam spotkały go rzeczy, o jakich wolał nie mówić. Znając jednak zachowanie polskich aresztantów w stosunku do osób posądzonych o krzywdzenie dzieci, można się domyślać, o co chodzi.

Po czterech ciężkich miesiącach Ogonowski trafił przed oblicze sądu, który orzekł, iż mężczyzna jest niewinny. Dziecko historię najprawdopodobniej zmyśliło lub pomyliło osobę, z którą rozmawiało.

W wyniku fałszywych oskarżeń mężczyzna stracił wszystko. Właściciel domu, w którym mieszkał i miał swój dobytek, zwyczajnie wyrzucił go na bruk. Nikt w okolicy nie chciał udzielić mu pomocy. Rodzice dziecka, które go oskarżyło, odmówili kontaktów.

Źródło: sledczy24.pl/twitter