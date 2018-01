Karać, kontrolować, zakazywać – „wszystkopodisujący” prezydent Duda machnął się pod ustawą o trzeźwości

Zaszalał we wtorek Andrzej Duda. Podpisał nie tylko zakaz handlu w niedzielę, ale też nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości zapobieganiu alkoholizmowi. Piwa pod chmurką, nad rzeczką już nie wypijemy, chyba, że w specjalnej zonie. Jak ktoś nie zdąży do sklepu przed 22.00, to będzie musiał szukać alkoholu na melinie.

Kolejną głupią, opresyjną i pokazującą, że państwo traktuje obywateli jak głupów i dzieci ustawę podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda.

Chodzi o nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości zapobieganiu alkoholizmowi. Ma ona doprecyzować i uregulować przepisy tak, by umożliwić gminom działania ograniczające dostępność alkoholu.

Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia do limitu udzielania zezwoleń na sprzedaż wszystkich napojów alkoholowych, także tych, które zawierają do 4,5 proc. alkoholu. Obecnie rada gminy określając liczbę punktów sprzedaży alkoholu, nie uwzględnia w limicie piwa i alkoholu do 4,5 proc.

Generalnie chodzi o to, by można też było też uwalić małe sklepy, w których sprzedaż piwa stanowi nieraz nawet 20% obrotu. Być może cieszą się z tego producenci napojów o zawartości alkoholu mniej niż 4,5%

Nowela stanowi też, że gmina będzie mogła ustalić maksymalną liczbę zezwoleń odrębnie dla sołectw, dzielnic czy osiedli. Ma to rozwiązać problem związany z „koncentracją dużej liczby punktów sprzedaży alkoholu w jednym miejscu, który jest szczególnie dotkliwy dla centrów dużych miast oraz kurortów turystycznych”.

Dokładnie nie wiadomo o co w tym chodzi. Czy, o to, że teraz wszyscy popijający z całego miasta ściągają w jedno miejsce, gdzie jest owa „koncentracja”?

Zgodnie z nowymi przepisami, gmina będzie też miała możliwość ograniczenia godzin nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach. Ograniczenia mogą dotyczyć sprzedaży między godziną 22, a 6.

Czyli po 22. trzeba będzie biegać na melinę. Ewentualnie trzeba umówić się na stałe z jakimś taksówkarzem, który będzie to dla nas ogarniał.

Nowelizacja wprowadza też zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.

Nowe regulacje wprowadzają szerszy, generalny zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, jednocześnie dając samorządom możliwość wyznaczania miejsc przeznaczonych do jego spożywania.

Czyli teraz gminy będą wyznaczały „alkoholowe zony”. Wiadomo jak będzie wyglądała praktyka.

Gminy będą miały dochód z mandatów, więc urzędnicy i funkcjonariusze będą teraz ścigać i sprawdzać, czy aby ktoś nie siedzi nad rzeczką z wędką i nie popija piwa.

