Druga armia Putina. Rosja na potęgę szkoli nastolatków [FOTO]

190 tys. przeszkolonych nastolatków, tyle liczy młodzieżowa armia Putina. Zdaniem ekspertów, jej liczebność stale będzie rosła. Władze twierdzą, że szkolenie ma na celu wykształcenie postaw patriotycznych. Przeciwnicy porównują tworzone oddziały do Hitlerjugend. Jedno jest pewne, Moskwa błyskawicznie zwiększa swój potencjał bojowy.

Szkolenie oddziałów rozpoczęto w maju 2016 r., od tego czasu ich liczebność wzrastała w niezwykle dynamiczny sposób. Aktualnie szacuje się, że młodzieżowa armia ma już ok. 190 tys. członków. Wskazuje się również, że trend nie słabnie. Przed wyborami prezydenckimi w Rosji do oddziałów ma dołączyć wiele tysięcy nowych nastolatków, by w ten sposób liczebność sił przekroczyła 200 tys. osób.

Oddziały są tworzone na zasadzie odwzorowania struktur sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. W ten sposób młodzi żołnierze w łatwy sposób mogą zostać włączeni w istniejące już struktury lub zastąpić zniszczone w czasie walk oddziały.

Młodzi Rosjanie w wieku od 15 do 20 lat szkolą się w musztrze, strzelaniu i taktyce. Oprócz tego trenują sprawność fizyczną. Organizowane są specjalne zawody, na których sprawdzane są nabyte przez nastolatków umiejętności.

Przykładem mogą być zawody pływackie zorganizowane w Magnitogorsku za Uralem, gdzie zawodnicy ścigali się na dystansie 50 m i 100 m. Każdy ze startujących miał na sobie mundur oraz karabin AK-74. Do sieci trafia coraz więcej zdjęć prezentujących podobne wydarzenia lub po prostu szkolenia.

Krytycy projektu porównują pomysł władz Rosji do Hitlerjugend, organizacji, w którą zrzeszano niemieckie dzieci i młodzież. Kreml nie słucha głosów sprzeciwu. Artykuły, które w negatywny sposób opisują nastoletnią armię, są kasowane.

Rosyjska młodzież jest również poddawana szkoleniu patriotycznemu lub, jak twierdzą krytycy zwyczajnej indoktrynacji. Jednakże zdaniem władz nie ma nic złego we wpajaniu młodym ludziom poglądów patriotycznych i szacunku do historii własnego kraju.

