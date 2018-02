Chłopak zjadł trzy kapsułki do prania. Ma nieodwracalnie zniszczony układ oddechowy. Tak się kończą głupie internetowe wyzwania [VIDEO]

Młody człowiek prawie zginął bo chciał wykonać „challenge”! Chłopak zjadł trzy kapsułki do prania. Nieodwracalnie zniszczyło mu to układ oddechowy. Jego matka znalazła go leżącego na podłodze z niebieskimi ustami wypełnionymi pianą.

Jak czytamy w Daily Mail chłopak szybko trafił do szpitala, gdzie udało się uratować mu życie. Ale tabletki uszkodziły jego układ oddechowy do końca życia.

Jeden z youtuberów, dr Bernard, kryjący się pod pseudonimem Chubbyemu, wyjaśnił w swoim filmiku, co właściwie się stało.

Doktor wyjaśnia, że chłopak chciał „doświadczyć wspaniałego smaku tabletki do prania”, aby stać się gwiazdą internetu.

Ten niezbyty inteligentny człowiek po zjedzeniu trzech kapsułek do prania natychmiast poczuł pieczenie w nosie i okrutne ukłucie na języku.

Następnie nastąpiły odruchy wymiotne. Kiedy do tego doszło, zaczął kaszleć, a część detergentu spłynęła mu po gardle do dróg oddechowych.

Młody człowiek trafił do szpitala. Jak podają lekarze „cierpiał na uszkodzenie przełyku przez substancję żrącą”.

Jak wyjaśnia dr Bernard, płyn z tabletki może być „co najmniej 100 tys. razy bardziej zasadowy od ludzkiej krwi” – nie jest to więc coś, co chcemy wprowadzać do swojego organizmu.

Kontakt detergentu z przełykiem powoduje obumarcie tkanki i zamianę jej w płynną substancję, która rozchodzi się dalej po organizmie.

Tkanka przełyku ulega rozpadowi. Wszystko to dzieje się w ułamku sekundy. Doprowadziło to do uszkodzenia tchawicy, co utrudniło oddychanie.

Gdyby nie natychmiastowa interwencja lekarzy, nastolatek zmarłby z powodu swojej głupoty!

Poniżej nagranie.

Nczas/ wp.pl/ Daily Mail