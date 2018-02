Merkel jako „czarna wdowa” na niemieckim karnawale. Lud, średniowiecznym obyczajem, szydzi ze swych władców [FOTO-GALERIA]

Całe Niemcy bawią się na karnawałowych pochodach. Jak zwykle towarzyszą temu szyderstwa z polityków.

Miliony Niemców bawią się w tradycyjnym Rosenmontagszüge – karnawale i towarzyszącym mu paradom.

W samej Moguncji spodziewanych jest ponad 500 tysięcy uczestników. Największe parady odbywają się w Kolonii.

Jak zwykle jest to okazja, by lud, tak jak to robił już w czasach Średniowiecza, mógł zakpić ze swych władców.

Niemcy budują więc wielkie karykaturalne figury niemieckich, a także światowych polityków. Największe i najbardziej zabawne powstają w Dusseldorfie.

W tym roku Angela Merkel występuje jako wielki pająk – czarna wdowa, pod której nogami walają się czaszki jej ofiar.

Martin Schulz – podpisany jako „Ten sam Schulz” pokazany jest jako nieświeże mięso przerabiane na mielone kotlety.

Orban i kaczyński występują jako dyktatorzy z sierpem i młotem.

Prezydent Macron występuje jako groteskowy Napoleon – Cesarz Europejczyków.

Trump zas romansuje z Rosjanami.

