Co za wstyd. Skandal wokół portretu byłego prezydenta USA

W USA trwa dyskusja na temat oficjalnego portretu Obamy, który ma ozdobić ściany Białego Domu i Narodowej Galerii portretów. Płótno, w ocenie wielu, nawet życzliwych mu, jest co najmniej dziwne, a jego autorem jest bardzo kontrowersyjny artysta, który do stworzenia go prawdopodobnie wynajął Chińczyków.

Każdy prezydent, który opuszcza Biały Dom zakłada bibliotekę, w której zgromadzone są dokumenty, pamiątki i księgi z czasów jego rządów.

Oprócz tego, sporządzany jest portret każdego odchodzącego przywódcy, a płótna te zdobią ściany Białego Domu i Narodową Galerię Portretów przy Smithsonian Muzeum Amerykańskiej Sztuki .

Wszystkie dotychczasowe płótna były klasyczne, wręcz akademickie, tak by pasować do starych wnętrz, innych tradycyjnych portretów i by pokazać powagę urzędu.

Obama poważnym prezydentem nie był i to widać nawet po portrecie. Obama siedzi na drewnianym fotelu na tle ściany z kwiecia i listowia.

Nawet miłujący awangardę krytycy sztuki niezbyt przekonani są do konceptu obrazu zrywającego z liczącą sobie 250 lat tradycją. Owszem fajny ma zegarek, ale to tyle jeśli chodzi o przekazanie, iż ma się do czynienia z przywódcą światowego mocarstwa.

Autorem portretu jest murzyński malarz Kehinde Wiley, który masowo produkuje podobne dzieła i znany jest z tego, że jako farby używa też męskiego nasienia. Nie wiadomo, czy własnego, czy też bierze je z jakiegoś banku spermy.

Wiley jest wziętym malarzem i zaradnym przedsiębiorcą, więc zleca malowanie taśmowo powstających obrazów podwykonawcom. Najczęściej z Chin. I tak na jednym obrazem potrafi pracować nawet do dziesięciu osób.

Sam Obama w rozmowie z CNN zasugerował, że w taki właśnie sposób powstał i jego portret. Jedne małe sprytne chińskie rączki malowały listowie, inne fotel, jeszcze inne jego nogi, a kolejne zegarek i np. obuwie.

Trudno przewidzieć gdzie Donald Trump znajdzie miejsce dla takiego portretu. Kłopot będą mieli przewodnicy po Białym Domu, gdy będą pytani, czy rzeczywiście do namalowania Obamy użyto też spermy, i czy po taniości malowali go Chińczycy.

Zobacz też: Samochód Elona Muska walnie w Ziemię. Jego orbita przecina się z naszą