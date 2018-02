Mowa będzie zbędna. Nadchodzi era komunikacji za pomocą myśli. To zmieni wszystko

Marko Karjnovic, naukowiec zajmujący się sztuczną inteligencją twierdzi, że za ok. 30 lat ludzie nie będą musieli posługiwać się już mową. Nowy sposób komunikacji będzie polegał na bezpośredniej wymianie myśli i uczuć. By to osiągnąć niezbędne jest wykorzystanie potencjału, jaki daje nam błyskawicznie rozwijająca się sztuczna inteligencja.

Naukowiec, który jest autorem projektu Muzeum Przyszłości w Dubaju, uważa, że mowa przestanie być ludziom potrzebna. Jego zdaniem ludzkość do 2050 r. wzniesie się na znacznie wyższy poziom komunikacji.

Ma ona polegać na bezpośredniej wymianie myśli i uczuć, co zdaniem Karjnovica poprawi możliwości wzajemnego rozumienia się ludzi. Osiągnięcie celu będzie możliwe dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

Zobacz także: To już wygląda na samobójstwo. Eurokrata krytykuje Szwecję. Trudno uwierzyć dlaczego

The Hybrid Intelligence Biometric Avatar w skrótce HIBA to nazwa sztucznej inteligencji, której zadaniem będzie zapewnienie użytkownikom nowych i lepszych metod komunikacji. Pomysł polega na tym, że dana osoba będzie się podłączać do programu, który odczyta nasze emocje oraz myśli.

Docelowo, kiedy w sieci znajdzie się więcej użytkowników, ma powstać coś w rodzaju zbiorowej świadomości oraz platformy komunikacyjnej. Naukowiec wierzy, że pozwoli to na znacznie lepszą i przede wszystkim szybszą komunikację.

Czytaj więcej: Strzelanina pod kościołem. Są zabici i ranni [FOTO+VIDEO]

W czasie wystąpienia, na którym przedstawił pomysł, porównał sposób dziania HIBA do personalnego asystenta SIRI. Dodał jednak, że jego platforma będzie znacznie bardziej zaawansowana i skomplikowana. W tym momencie AI są wykorzystywane przede wszystkim do przeszukiwania informacji w sieci.

Niestety Karjnovic nie powiedział, w jaki sposób ludzie mają łączyć się z HIBA, ani jak ma odbywać się analiza ludzkich myśli oraz uczuć. Brak również informacji technicznych aspektach komunikacji.

Zobacz również: Znamy składy skoczków na konkurs drużynowy. Jest zaskoczenie [ZESTAWIENIE]

Źródło: nypost.com/motf.ae