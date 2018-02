Seksafera na szczytach władzy. 22-letnia prostytutka pogrąży wicepremiera i wywoła międzynarodowy skandal? [FOTO]

Seksafera na szczytach władzy, w sprawę zamieszani są krajowy oligarcha, wicepremier i luksusowa prostytutka. To, co ujawniła 22-latka, jest na ustach wszystkich w kraju i za granicą.

Afera to sprawka 22-letniej Nastii Rybki, która naprawdę nazywa się Anastazja Waszykiewicz. Białorusinka jest ekskluzywną prostytutką, z którą zabawiają się najbogatsi Rosjanie i osoby ze szczytów władzy.

22-latka wydała książkę zatytułowaną „dziennik uwodzenia oligarchy”, w której opisuje swoje seksualne podboje. W książce nie badają co prawda żadne nazwiska, ale opis zdarzeń łatwo połączono z tym, co Anastazja wrzucała do sieci.

Dziewczyna często wrzucała do sieci zdjęcia ze swoich „podbojów”, na których uwieczniono wielu oligarchów. Na jednej z takich fotografii Aleksiej Nawalny, rosyjski opozycjonista, odnalazł Olega Dieripaskę, jednego z bardziej znanych rosyjskich miliarderów.

Po połączeniu kilku materiałów z Instagrama i YouTube’a okazuje się, że zdjęcia i filmy pochodzą z wyprawy do Norwegii. Oprócz Nastii Rybki i Olega Dieripaski, na nagraniach można zobaczyć Sergieja Prichodko – wicepremiera Rosji.

Zdaniem Nawalnego dowodzi to powiązań korupcyjnych między oboma mężczyznami. Podczas „wycieczek” mieli oni także spotykać się z Victorią Nuland, która jest urzędniczką Departamentu Stanu w USA.

Nawalny w opublikowanym w sieci nagraniu zwrócił się do Władymira Putina, by ten zajął się tą sprawą. Wkrótce jednak odezwał się także Dieripaska, który stwierdził, że „wszelkie oskarżenia są wyssane z palca”.

