Lublin: Tajemnicza śmierć 41-letniej kobiety. Trwa obława

Pod jednym z bloków w Lublinie przechodzień znalazł zwłoki 41-latki. Wszystko wskazuje na to, że kobieta została zamordowana. Trwa obława.

Zwłoki zostały znalezione przed godziną 6. rano. Na miejsce wezwano policję i lekarza. Funkcjonariuszom udało się ustalić tożsamość kobiety. Jak się okazało, została zabita niedaleko miejsca zamieszkania.

Na miejsce została wezwana karetka pogotowia. Niestety, lekarz stwierdził, że 41-letnia kobieta nie żyje. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nie był to zgon z przyczyn naturalnych, a do śmierci kobiety przyczyniły się osoby trzecie. W tej sprawie wykonywane są czynności – powiedziała „Super Expressowi” rzecznik lubelskiej prokuratury, Renata Laszczka-Rusek.

Jak wiadomo do zgonu nie doszło z przyczyn naturalnych. Co dokładnie doprowadziło do zgonu lublinianki będzie wiadomo po przeprowadzeniu sekcji zwłok.

Prokurator obecny na miejscu uznał, że do śmierci kobiety przyczyniły się osoby trzecie. Prowadzimy postępowanie w kierunku zabójstwa – dodał rzecznik w rozmowie z Kurierem Lubelskim.

Trwają poszukiwania sprawcy. Policjantom udało się zawęzić grono podejrzanych. Na razie nie podają szczegółów ze względu na dobro śledztwa.

Źródło: se.pl, fakt.pl