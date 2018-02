Przez moment nie będą ubogacać Francji. Policja aresztowała trzech kanibali z podparyskiego miasteczka

Policja aresztowała trzech imigrantów, którzy napadli w podparyskim miasteczku mężczyznę, pogryźli go i zjedli kawałki z jego twarzy. Ofiara przeżyła i raniła jednego z napastników.

Dziennik Le Parisien informuje o aresztowaniu trzech imigrantach z Zielonego Przylądka. Afrykańczycy napadli na jednej z ulic na mężczyznę w podparyskim Clichy-sous-Bois, zamieszkałym głównie przez imigrantów.

Przybysze zaczęli gryźć przechodnia. Odgryźli mu ucho i kawałek dolnej wargi i zjedli je. Mężczyzna w czasie napaści stawiał jednak opór i ranił jednego z kanibali. Na szczęście szybko pojawiła sie policja i zatrzymała napastników. Mężczyzna i jeden z nich trafili do szpitala.

Clichy-sous-Bois należy do jednej z podparyskich non – go zone – stref, gdzie w praktyce przestało działać francuskie państwo. Jest miejscem wylęgania się islamskiego ekstremizmu i ciągłych zamieszek.

To jedna z wielu takich stref w paryskich przedmieściach. W takich miejscach przestaje działać nawet poczta, bo dostarczające listy i paczki firmy nie chcą ich obsługiwać.

Szacuje się, że w całej Francji w takich miejscach dochodzi do 800 dziennie różnego rodzaju ataków. W ubiegłym tygodniu w Paryżu zatrzymano pokrytego krwią imigranta, który ranił nożem 6 przypadkowych osób.

