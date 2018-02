Wir polarny właśnie dotarł do Polski! Szykujcie się na syberyjskie mrozy

Dzisiaj dotarło do nas czoło rozerwanego wiru polarnego, który przyniesie silne mrozy. W nocy z poniedziałku na wtorek mróz może osiągnąć nawet do -20 stopni Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej będzie wydawał codziennie ostrzeżenia.

Z środy na czwartek ma być od -10 na Suwalszczyźnie do -4 na Pomorzu Zachodnim. W czwartek maksymalnie do – 5 stopni poniżej zera. W nocy z czwartku na piątek będzie nawet do -15 stopni. Na wschodzie pojawią się opadu śniegu, będzie pogodnie.

„Nocą z piątku na sobotę temperatura okaże się odrobinę wyższa. Termometry wskażą od -11 st. C na wschodzie do -5 st. C na Pomorzu. IMGW prognozuje wydanie ostrzeżenia przed silnym mrozem dla województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. W tym pierwszym temperatura może spaść do nawet -16 st. C. Odczucie chłodu spotęguje wiatr o porywach dochodzących do 45 km/h. Dla warmińsko-mazurskiego IMGW prognozuje minimalne wskazania termometrów na poziomie -15 st. C. Również tutaj powieje porywisty wiatr” – czytamy na tvn24.pl.

W sobotę na północy i wschodzie kraju pojawią się opady śniegu. Temperatura w całym kraju poniżej zera. Będzie dość silny wiatr z północnego wschodu osiągający do 50 km/h. W nocy IMiGW szykuje alerty pogodowe dla sześciu województw – warmińsko-mazurskie, podlaskie, dolnośląskie, śląski, małopolskie i podkarpackie narażone będą na ostre mrozy aż do -20 stopni C.

W ciągu dnia śnieg pojawi tylko na Podkarpaciu. Termometry wskażą od -1 do -9 st. C. Kolejna fala mrozu uderzy w nocy z poniedziałku na wtorek.

Na poniższym filmiku przedstawiony jest najnowszy model temperatury na najbliższe dni. Polska po prawej stronie ekranu.

🔴 Syberyjski mróz dotarł już do Smoleńska (teraz -20°C), czyli jest już tylko ok. 600 km od naszej wschodniej granicy. Mroźne powietrze będzie przemieszczać się dalej na zachód Europy #pogoda pic.twitter.com/So7E2tMLbe — Tomasz Wasilewski (@WasilewskiTomek) February 21, 2018

Źródło: tvnMeteo