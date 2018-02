„Jak przyjeżdża gdzieś jakiś Polak, to piszą ‚nie wpuście go, bo to faszysta’. To oni piszą donosy!” Prawda o polskojęzycznych mediach

To oni piszą donosy, oni apelują, aby nałożyć sankcje. Jak przyjeżdża gdzieś jakiś Polak, to piszą „nie wpuście go, bo to faszysta”. To jest nasza rodzima Targowica i to jest prawdziwy problem – mówił na antenie TV Republika Rafał Ziemkiewicz. Publicysta po raz kolejny wskazał na antypolskie działania niektórych mediów w naszym kraju.

Zdaniem Ziemkiewicza ostatnie wydarzenia dobitnie pokazały, że w Polsce istnieją media, które działają nie tylko na szkodę obecnie panującej władzy, ale również całego państwa i narodu.

Nie ma cienia takiej nienawiści w nawet najbardziej polakożerczych żydowskich mediach, jak w „Gazecie Wyborczej” czy w TVN24. Tak naprawdę największym wrogiem Polaków jest „ta rodzima kanalia”, która żyje nienawiścią do własnego kraju – powiedział w czasie wystąpienia publicysta.

Pisarza zaapelował do odbiorców, by nie przywiązywali większej wago do toczącego się obecnie sporu, który wybuchł w związku z nowelizacją ustawy o IPN. Jak stwierdził: To są tylko emocje. W Polsce nie ma powodów do antysemityzmu. To nie jest przedwojenna Polska gdy antysemityzm rozwiązywał, albo dawał poczucie, że rozwiąże problemy milionów. Machnijmy na to ręką. Należy do tego podejść z dystansem – przekonywał publicysta.

Ziemkiewicz dodał również, że wizerunek Polski na arenie międzynarodowej nie ucierpiał w jakiś nadzwyczajny sposób, ponieważ był kształtowany również przed zmianę ustrojową. Wpływ na odbiór naszego kraju za granicą mieli rządzący państwem komuniści, wśród których znajdowało się wielu ludzi pochodzenia żydowskiego.

Źródło: dorzeczy.pl