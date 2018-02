Regularna wojna na ulicach Bilbao! Kibice Athleticu starli się z kibolami Spartaka. Nie żyje policjant [VIDEO]

Regularna wojna na ulicach Bilbao! W dniu meczu Ligi Europy doszło bowiem do bijatyki z udziałem fanów miejscowego Athleticu i przyjezdnych, kibiców Spartaka Moskwa. W wyniku zamieszek zmarł jeden z policjantów. Wszystko nagrały kamery.

Do tych dantejskich scen doszło w dniu meczu 1/16 Ligi Europy, w którym Athletic Bilbao mierzył się ze Spartakiem Moskwa. Wszystko zaczęło się od przemarszu Rosjan przez miasto. Wtedy pokazali swoje prawdziwe oblicze.

Rosjanie byli eskortowani przez policję, jednak funkcjonariuszom nie udało się upilnować niewielkiej grupy fanów, która zaczęła prowokować chuliganów z Kraju Basków.

Po chwili rozpętała się prawdziwa wojna.

W ruch poszły race, pałki i pięści. Rzucano też wszystkim co popadnie.

Podczas starć pseudokibiców zmarł 51-letni hiszpański policjant. Mężczyzna miał atak serca. Natychmiast przewieziono go do szpitala, jednak nie udało się go uratować.

Według informacji, które przekazują hiszpańskie media, funkcjonariusz nie odniósł żadnych obrażeń fizycznych. Kondolencje jego rodzinie złożył premier Hiszpanii, Mariano Rajoy.

Poniżej nagrania.

Ultra Spartak vs Herri Norte

22/02/18

Athletic de Bilbao vs Spartak de Moscú pic.twitter.com/12t9u3IYIW — Old firm (@fhutnm) February 22, 2018

Źródło: Twitter/wolnosc24.pl