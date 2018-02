PROGNOZA POGODY: Arktyczne powietrze nad Polską. Tak zimno nie było od dawna. IMGW wydał ostrzeżenia

W ciągu najbliższych dwóch dni Polska będzie pod pływem wyżu znad Skandynawii, tylko w poniedziałek województwa południowe znajdą się w zasięgu płytkiej zatoki niżowej. Nadal nad Polską będzie się utrzymywać mroźne powietrze arktyczne – informuje IMGW.

W nocy z soboty na niedzielę w województwach południowo-wschodnich, na Pomorzu, w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady śniegu, nad ranem miejscami rozpogodzenia.

Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo miejscami duże i zanikające słabe opady śniegu.

Temperatura minimalna przeważnie od -15°C do -10°C, na północnym wschodzie i w kotlinach karpackich od -19°C do -15°C, na północnym zachodzie i wybrzeżu od -11°C do -6°C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, północno-wschodni. Nad morzem początkowo wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty.

W dzień we wschodniej połowie kraju i na Pomorzu zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami opady śniegu.

Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do duże, lokalnie słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna we wschodniej połowie kraju i w dolinach górskich od -12°C do -7°C, na pozostałym obszarze od -7°C do -3°C, na zachodnim wybrzeżu lokalnie do -2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu umiarkowany i dość silny, północno-wschodni.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami, zwłaszcza nad morzem i we wschodniej połowie kraju, wzrost zachmurzenia do dużego i opady śniegu.

Temperatura minimalna przeważnie od -17°C do -12°C, na północnym wschodzie i w kotlinach karpackich od -22°C do -17°C, na północnym zachodzie i wybrzeżu od -12°C do -7°C, na zachodnim wybrzeżu lokalnie do -6°C. Wiatr słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany, północno-wschodni i wschodni.

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju i na Pomorzu, wzrost zachmurzenia do dużego i opady śniegu. Temperatura maksymalna na wschodzie od -12°C, -9°C, w centrum około -7°C, do -5°C, -2°C na zachodzie i nad morzem. Wiatr słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany, północno-wschodni.

(PAP)