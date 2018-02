PROGNOZA POGODY: Największy mróz dopiero przed nami! Na początku marca pogoda zaskoczy

Za nami najbardziej mroźny weekend w roku, kiedy to temperatury spadały w dzień do -12 stopni Celsjusza, a w nocy nawet do -22 stopni Celsjusza. Największy mróz jednak dopiero przed nami.

Najzimniejsze będą pierwsze trzy dni nadchodzącego tygodnia. W drugiej połowie, od 1 marca, nastąpi zaskakująca zmiana pogody.

Najbliższe trzy dni będą ostatnim, ale też najostrzejszym, uderzeniem w trakcie obecnej fali mrozu. W poniedziałek w ciągu dnia o -9 stopni Celsjusza do -4 stopni w najcieplejszych miejscach kraju.

We wtorek od -11 do -6 stopni. Najchłodniejszym dniem tygodnia będzie środa, kiedy temperatury w całym kraju spadną nawet do -13 stopni Celsjusza, na cieplejszym Zachodzie będzie -7 stopni.

Od czwartku mróz stopniowo będzie ustępował, by już w weekend temperatury osiągnęły wartości dodatnie.

W sobotę około 2 stopnie Celsjusza na plusie, a w niedzielę 5 stopni powyżej zera.

Zaskakująco ciepły ma być także cały kolejny tydzień, co stoi w kontrze do dotychczasowych prognoz mówiących o wyjątkowo mroźnym marcu. Wydaje się, że już za dwa tygodnie przyjdzie do Polski wiosenna aura, a zimę pożegnamy na ponad pół roku.

