Żona Żyły znów wywleka prywatne sprawy do Internetu. „Wczoraj po raz kolejny to zrobił”

W małżeństwie Piotra Żyła nie dzieje się najlepiej. Dodatkowo jego żona Justyna wszystko relacjonuje w sieci, wrzucając kolejne wpisy, w których atakuje skoczka.

Przypomnijmy, że 31-latek zostawił swoją żonę i dzieci, a obecnie spotyka się z kochanką. To prawda. Ten Wasz wspaniały Piotr Żyła zostawił mnie dzieci, bo nie potrafi żyć w rodzinie – poinformowała na Instagramie żona skoczka.

Tak mi wszyscy odradzali… więc usunęłam wcześniejszy post, tak to prawda ten Wasz wspaniały Piotr Żyła zostawił mnie dzieci, bo nie potrafi żyć w rodzinie – napisała później żona Żyły.

Informacje te potwierdzają bliscy znajomi skoczka, a dziennikarze, którzy byli obecni na powitaniu polskich skoczków na lotnisku Chopina, podają, że Piotra Żyłę witała inna kobieta, nie jego żona.

Czytaj więcej: Polski skoczek wrócił z Igrzysk prosto do kochanki. „Zostawił mnie i dzieci, bo nie potrafi żyć w rodzinie”

Po tym jak w mediach zrobiło się głośno o sprawie, Justyna Żyła dodała kolejny wpis.

Wczoraj po raz kolejny nie tylko okłamał mnie, ale i nasze dzieci. I to zaważyło na moim wpisie, który potem usunęłam na prośbę bliskich mi osób. Wiem, że nie było to z mojej strony profesjonalne i że brudów rodzinnych nie pierze w ten sposób. Ale Piotrek po prostu zablokował mój numer w telefonie i potraktował jak zupełnie obcą osobę – twierdzi.

Już nie chodzi tylko o to, jak mnie potraktował, ale też o nasze dzieci – nie wiem, czy zasługują na to, żeby on był ich ojcem. Chciałam po prostu, żeby wiedział, jaką krzywdę zrobił dzieciom – dodaje.

Warto przeczytać: Wstrząsające nagranie. 89-letni weteran II Wojny Światowej umiera, a pielęgniarki się śmieją [VIDEO]