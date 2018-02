Dlaczego Żyła odszedł od swojej żony? „Na dłuższą metę to nie do wytrzymania”

Wydaje mi się, że impuls co do rozstania nie wyszedł od Piotrka. I na pewno przyczyną jego odejścia nie była inna kobieta – stwierdziła osoba z najbliższego otoczenia polskiego skoczka. Dziennikarzom SE.pl udało się dotrzeć do nowych faktów w sprawie głośnego rozstania Piotra Żyły i jego żony.

Proszę sobie wyobrazić, jak ostro harują ci, którzy są na najwyższym poziomie sportowym. Jeżeli taki zawodnik nie ma wsparcia w domu, jeżeli wie, że wracając z zawodów, nie odpocznie, bo bez przerwy jest jakieś ciśnienie, to na dłuższą metę jest to nie do wytrzymania – stwierdziło źródło SE.pl.

W rozmowie osoba z otoczenia Żyły dodała także: Impulsywność Justyny jest czymś stałym i obciążającym dla wszystkich. A o jej niestabilności świadczy to, że w swoich internetowych wpisach najpierw coś wyjawiła, potem wycofała, a wreszcie poprosiła o uszanowanie prywatności.

Zasugerowała również, że cała historia o kochance został przez reprezentanta Polski wymyślona: popłoch, zastraszanie, ciągły stres w domu mogły spowodować szukanie spokoju. Może nawet deklaracja o kochance była tak na odczepnego?

Przypomnijmy, że Justyna, żona skoczka, z którą ma dzieci, opublikowała emocjonalny wpis. Oskarżyła w nim Żyłę, iż ten zostawił ją dla kochanki. Niedługo później kobieta usunęła swój post i opublikowała prośbę, by uszanować jej życie prywatne.

Na oskarżenia swojej żony zareagował Piotr Żyła. Na swoim Facebooku napisał, iż oskarżenia partnerki nie są prawdziwe i nie zamierza komentować jej wpisów w mediach społecznościowych.

Źródło: FB/se.pl